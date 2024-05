Mazda maakt prijzen CX-80 bekend

Met een lengte van bijna vijf meter en een wielbasis van meer dan drie meteris de Mazda CX-80 langer, hoger en heeft hij een aanzienlijk langere wielbasisdan de CX-60. In combinatie met twee neerklapbare stoelen op de derde rij is deCX-80 leverbaar met keuze uit drie configuraties voor de tweede rij, waaronderde keuze uit twee aparte captain seats gecombineerd met een middenconsole ofeen doorloop naar de derde rij.

Uitrusting

In Nederland zal de CX-80 leverbaar zijn als een e-Skyactiv PHEV: eencombinatie van een viercilinder benzinemotor en een elektromotor. De e-SkyactivPHEV heeft een totaal systeemvermogen van 327 pk/241 kW en een koppel van 500Nm. Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat en Mazda'si-Activ All-Wheel Drive systeem. Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive)biedt keuze uit vijf rijmodi voor de Plug-in Hybrid.

De CX-80 is uitgerust met drie nieuwe functies: een nieuwe Alexaspraakbediening voor in de auto, een nieuw connected navigatiesysteem dat devoordelen van zowel offline als online diensten combineert en tot slot eennieuwe Trailer Hitch View die gebruikmaakt van het centrale display om de autote helpen positioneren ten opzichte van een aanhanger.

Prijzen

De Exclusive-line is verkrijgbaar vanaf € 62.390,-. Deze vanafprijsverschilt 4.200 euro meer ten opzichte van de Mazda CX-60 Exclusive-line. Deinstapversie van de CX-80 beschikt onder andere over 20-inch lichtmetalenvelgen, LED-koplampen, designgrille in pianozwart, grilleomlijsting in BrightSilver, een centraal TFT-kleurentouchscreen van 12,3 inch, een zwart stoffeninterieur, Climate Control in drie zones en een LED-interieurverlichting op drie zitrijen.

Voor een meerprijs van 3.000 euro is een Convenience & Sound Packbeschikbaar, met onder andere een Bose audiosysteem met 12 speakers, elektrischbedienbare achterklep met handsfree functie en een 360 graden View Monitor met 'see through'-functie. Een panoramisch schuif-/kanteldak is beschikbaar vooreen meerprijs van 1.500 euro. Het additionele Driver Assistance Pack, met onderandere adaptieve LED-koplampen en Mazda Radar Cruise Control (MRCC), heeft eenmeerprijs van 1.600 euro. Tot slot is een Comfort Pack beschikbaar voor eenmeerprijs van 3.000 euro. Dit pakket beschikt onder andere over een zwart lederen interieur, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en stoelventilatieen stoelkoeling.

Homura en Takumi

De daaropvolgende Homura wordt gekenmerkt door het sportieve karakter en isbeschikbaar vanaf € 68.640-. De Homura heeft een extra uitrusting t.o.v. de standaardExclusive-line-uitvoering, met onder andere 20-inch lichtmetalen zwarte velgen,voor- en achterbumper en achterbumper in carrosseriekleur, adaptieveLED-koplampen en de honingraatgrille, grilleomlijsting, spiegelkappen enzijaccenten in Gloss Black. Het interieur van de Homura is onder anderevoorzien van een zwart Nappa lederen interieur, donkere hemelbekleding enHomura dashboard elementen. Voor een meerprijs zijn het Panoramic Pack enConvenience & Sound Pack beschikbaar op deze sportieveHomura-uitvoering.

De Homura Plus is beschikvaar vanaf € 72.690,- en heeft wat extra luxevoorzieningen ten opzichten van de Homura, waaronder een elektrisch bedienbareachterklep met handsfree-functie, privacy glass achter, 360 graden View Monitormet 'see through'-functie, 150W AC-stopcontact, 1.500W AC-stopcontact,panoramisch schuif-/kanteldak en een Bose audiosysteem met 12 speakers. Opbeide uitvoeringen is zonder meerprijs is het Homura Captain Seat Packleverbaar, met de tweede zitrij met twee Captain Seats, een achterbank in tweedelen (40:40) neerklapbaar en een Walkthrough naar de derde zitrij.

De Takumi wordt gekenmerkt door een exterieur met een specifiek vormgegevenvoorbumper, een design grille in pianozwart met staafvorm, een afwerking van desierdelen aan de zijkant en de omlijsting van de ruiten in Bright Silver, devoorbumper, achterbumper en spatborden in carrosseriekleur en 20-inchgepolijste lichtmetalen velgen in Grey Diamond Cut. Het interieur van de Takumiheeft een afwerking met esdoornhout en luxe 'Musubu' stiksels. DeTakumi-uitvoering is verkrijgbaar vanaf € 69.690,-. De meest luxeuitvoering Takumi Plus heeft een vanafprijs van € 73.740,-. Ten opzichtevan de Takumi heeft deze Plus-uitvoering onder andere een elektrisch bedienbareachterklep met handsfree-functie, privacy glass achter en een 360 graden ViewMonitor met 'see through'-functie, 150W AC-stopcontact, 1.500W AC-stopcontacten een panoramisch schuif- /kanteldak.