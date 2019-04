Mazda3 wint Red Dot Awards 2019

4 april 2019 | De nieuwe Mazda3 heeft de 'Red Dot: Best of the Best' prijs gewonnen tijdens de uitreiking van de Red Dot Awards 2019. De hoogste onderscheidingen van deze competitie worden toegekend aan producten waarvan het design als echt baanbrekend en visionair wordt beschouwd.De compacte Mazda van de nieuwe generatie wordt met het winnen van deze award toegevoegd aan de groeiende lijst met bekroonde Mazda-modellen, die allemaal zijn ontworpen volgens de Kodo - Ziel van Beweging designfilosofie.

De designers van de nieuwe Mazda3, die Japanse esthetiek in een eenvoudige en simpele vorm laat zien, elimineerden bepaalde karakterlijnen, zodat de carrosseriepanelen de omgeving mooier en beter weerspiegelen. De less-is-more benadering is van toepassing op de hele auto. Componenten zoals de koplampen en achterlichten hebben bijvoorbeeld een zeer strakke stijl, die vrij is van onnodige elementen.

"Schoonheid creëren door dingen weg te laten is het belangrijkste principe achter het design van de Mazda3", legt Yasutake Tsuchida uit, chief designer van het nieuwe model. "Maar het is meer dan alleen minimalisme. Het bedenken van zo'n puur ontwerp vergt veel moeite en verfijning en gaat gepaard met vallen en opstaan. En het is iets waarvan we geloven dat het alleen kan worden gecreëerd door mensenhanden, namelijk die van onze deskundige kleimodelbouwers".

De internationale jury selecteerde iets minder dan 100 producten voor de 'Best of the Best' prijs uit meer dan 5500 inzendingen uit 55 landen. Criteria voor selectie omvatten innovatie, functionaliteit, ergonomie en levensduur. Mazda en de andere winnaars ontvangen hun prijs op 8 juli tijdens de Red Dot Award 2019 uitreikingsceremonie in het Aalto Theater in Essen. De nieuwe Mazda3 zal vervolgens, samen met andere bekroonde producten, deelnemen aan de tentoonstelling 'Design on Stage' in het Red Dot Design Museum in Essen en opgenomen worden in het jaarboek, de website en de design-app van Red Dot.

"Het winnen van de 'Red Dot: Best of the Best' is een heel speciale eer omdat slechts een zeer klein percentage van de inzendingen het onderscheid kan maken", zegt Dr. Peter Zec, oprichter en CEO van Red Dot. "Het is een welverdiende erkenning voor een prachtige designprestatie en een bewijs dat de bekroonde ondernemingen tot de beste op het gebied van design behoren".

Dit is tot op heden de zevende Red Dot Award voor een Mazda met Kodo design, na de MX-5 RF in 2017, de MX-5 Roadster, CX-3 en Mazda2 in 2015, de vorige generatie Mazda3 in 2014 en de Mazda6 in 2013. De Red Dot competitie werd in 1955 in het leven geroepen door het in Essen gevestigde Design Zentrum Nordrhein Westfalen en is één van de grootste ontwerpwedstrijden ter wereld. De winnende ontwerpen, die in 48 categorieën worden gekozen waaronder 'auto's en motorfietsen', mogen vanaf nu het 'Red Dot'-symbool dragen, een internationaal erkend keurmerk.