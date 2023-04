Mazda3 aangepast voor modeljaar 2024

Op zoek naar een Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Comfort?

De updates omvatten een verbeterd infotainmentscherm en verbeterde software, het vervangen van de bestaande USB A-aansluitingen door USB C-aansluitingen en herplaatsing van bedieningselementen. De stuurwielbediening heeft een kleurverandering ondergaan, een donkerdere kleur maakt het voor een bestuurder gemakkelijker om de knoppen af te lezen. Het vernieuwde en grotere 10,25 inch centrale display is naar de bestuurder gericht.

De navigatie-instructies van Apple CarPlay en Android Auto1 kunnen nu worden weergegeven op het Active Driving Display. Een draadloze versie van Apple CarPlay is beschikbaar. De vernieuwde Mazda3 bevat bovendien een draadloos oplaadpad, zodat de telefoon tijdens lange ritten volledig opgeladen blijft, zonder een laadkabel aan te sluiten.

Navigatie-, veiligheids- en beveiligingssystemen

Het verbeterde navigatiesysteem beschikt bij modeljaar 2024 over een online zoekfunctie voor 'points of interest', waardoor de zoekresultaten nauwkeuriger, relevanter en bruikbaarder zijn. De update omvat ook een verbeterde werking als er geen navigatiekaartgegevens beschikbaar zijn. Dit doet het systeem dankzij een 3D gyrosensor die de positie van de auto berekent, zelfs in gebieden waar de GPS-ontvangst slecht is. De Mazda3 2024 bevat ook belangrijke cyberbeveiligingsupdates ter bescherming tegen IT-bedreigingen.

De Mazda3 2024 beschikt over vier verbeterde actieve veiligheidsvoorzieningen die samenwerken om de veiligheid te garanderen. Distracted Driver Alert, Autonomous Emergency Braking (AEB) dat beter werkt in het donker, een verbeterde werking van het Intelligent Speed Assist (ISA) systeem en snelheidsverbeteringen aan het Cruising & Traffic Support (CTS) systeem.

Motorisatie

Vanaf modeljaar 2024 komt naast de e-Skyactiv G 122 ook de e-Skyactiv G 150 beschikbaar voor alle uitvoeringen. Deze motorisatie was voorheen enkel leverbaar als Homura, maar wordt per modeljaar 2024 aangeboden op alle motoren. Voor een meerprijs van € 500,- is deze motor beschikbaar op zowel de Hatchback als de Sedan. De e-Skyactiv X 186 blijft de krachtigste motor in het gamma van de Mazda3.

Aanbod

De Mazda3 is beschikbaar voor een vanafprijs van € 31.140,- incl. kosten rijklaar maken voor de hatchback-e-Skyactiv G 122 6MT in de Prime-line uitvoering. De Mazda3 Sedan is in deze uitvoering verkrijgbaar vanaf € 31.640,-. De Mazda3 kent bij de Hatchback drie uitvoeringen: Prime-line, Exclusive-line en de sportievere Homura. De sedan is verkrijgbaar als Prime-line of Exclusive-line.

De Prime-line is rijker uitgerust met onder andere draadloze Apple Carplay en een achteruitrijcamera. De luxere Exclusieve-line is standaard voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen (kleur afhankelijk van hatchback (Grey) of sedan (Silver)) en een uitgebreid pakket aan comfort opties zoals Climate Control in twee zones, smart keyless entry, stoelverwarming voorin en een automatisch dimmende binnenspiegel voor een meerprijs van € 2.250,-.

Bij de Exclusive-line is er keuze uit diverse pakketten, bovenop de standaard uitrusting:

Het Driver Assistance & Sound Pack is verkrijgbaar voor een meerprijs van € 1.700,- en biedt onder andere een 12 speakers systeem van Bose, 360 view monitor en een breed scala aan veiligheidssystemen.

Het Black, White- (exclusief voor Sedan) of Red- (exclusief voor Hatchback) Comfort Pack voor € 2.100,- biedt lederen bekleding, elektrische stoelverstelling voor de bestuurder, stuurwielverwarming en wiper de-icer.

Het Design Pack voor € 1.350,- biedt adaptieve LED-koplampen, LED signature verlichting, luxere afwerking exterieur en interieur. Op de e-Skyactiv X wijzigen de velgen ook van kleurstelling (Hatchback in Black, Sedan in Bright Silver)

Het Sunroof Pack voor € 1.000,- is beschikbaar indien gekozen wordt voor de e-Skyactiv X motor.

Als speciale sportieve uitvoering biedt modeljaar 2024 de Homura. Deze is verkrijgbaar vanaf € 33.590,- en ten opzichte van de Prime-line uitvoering voorzien van onder andere zwarte 18-inch lichtmetalen velgen, zwarte spiegelkappen, privacy glass, zwart stoffen interieur met rode stiksels, climate control, stoelverwarming voorin en smart keyless entry.