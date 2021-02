Mazda3 aangepast voor modeljaar 2021

3 februari 2021 | In lijn met de eerder geïntroduceerde Mazda CX-30 krijgt nu ook de aan deze auto verwante Mazda3 een update, met name op het gebied van motoren, CO2 emissie en luxe. Bovendien wordt aan de line-up een nieuwe versie toegevoegd onder de naam Sportive, waarmee het sportieve karakter van de Mazda3 wordt benadrukt en waarbij tegelijkertijd een nieuwe motorvariant wordt geïntroduceerd.

Een reductie van de CO2 emissies op alle versies, zowel handgeschakeld als met automaat, zorgt ervoor dat de prijzen vrijwel ongewijzigd blijven. Zo is de reductie bij de Sedan met 2.0 e-Skyactiv G 122 met handgeschakelde zesversnellingsbak 10 gram, van 132 naar 122 g/km en bij de Sedan met 2.0 e-Skyactiv X 186 motor met dezelfde versnellingsbak 8 gram, van 122 naar 114 g/km. Door deze verbeteringen blijft de meerprijs van de e-Skyactiv X motor ongewijzigd op € 1.100,-. Het vermogen van deze motor is verhoogd naar 186 pk, waarbij het koppel is gestegen van 224 naar 240 Nm. Alle motoren zijn nu standaard voorzien van Mazda M Hybrid onder de naam e-Skyactiv.

De standaardversie van de Mazda3 blijft ongewijzigd, dus met onder meer 16-inch lichtmetalen velgen, Active Driving Display voorruitprojectie in kleur, Apple CarPlay, multimediasysteem met DAB+ digitale radio en acht speakers, LED verlichting, een geïntegreerd navigatiesysteem en i-Activsense veiligheidssystemen.

De meerprijs voor de Comfort uitvoering bedraagt € 2.000,-. Op deze versie is climate control in twee zones standaard, evenals een achteruitrijcamera, parkeersensoren aan de voorzijde, voorstoelen- en stuurwielverwarming en Smart Keyless Entry. Als optie is een Bose®/Leer pakket beschikbaar voor € 2.000,-.

De Luxury uitvoering voegt daar een zwart lederen interieur aan toe, evenals adaptieve LED koplampen, een Bose audiosysteem met 12 designspeakers, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen en LED dagrijverlichting. Als optie is nu een schuif-/kanteldak leverbaar voor een meerprijs van € 1.000,-. Voor een zelfde bedrag kan men ook nog kiezen voor een i-Activsense pakket met vijf extra veiligheidssystemen en een 360° view monitor.

De introductie van de Mazda3 modeljaar 2021 gaat gepaard met die van een tijdelijk actiemodel onder de naam Sportive. Het model is uitsluitend beschikbaar met een nieuwe e-Skyactiv G benzinemotor met 150 pk, die het karakter van de Mazda3 benadrukt. Evenals de e-Skyactiv G 122 beschikt deze motor ook over het Mazda M Hybrid-systeem (Mild Hybrid) en cilinderuitschakeling.

De uitrusting is gebaseerd op de Comfort, maar kent als extra's onder meer LED verlichting vóór en achter, LED dagrijverlichting, privacy glass achter, Luxury afwerking van het exterieur en interieur, een randloze binnenspiegel en 18 inch lichtmetalen velgen. Liefhebbers kunnen bij de Hatchback nog kiezen voor een Sportpakket ter waarde van € 2.105,- met drie verschillende spoilers en zijskirts.

De dieselmotor is met de introductie van modeljaar 2021 niet meer leverbaar op de Mazda3, die nu al te bestellen is en van half februari 2021 leverbaar zal zijn.

Mazda3 is World Car Design of 2020

8 april 2020

Mazda3 is Women's World Car of the Year

18 november 2019

Mazda3 nu ook beschikbaar met SkyActiv-X

25 september 2019

Mazda geeft alle prijzen Skyactiv-X vrij

13 juni 2019