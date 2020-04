Mazda3 is World Car Design of the Year 2020

8 april 2020 | De Mazda3 is gekozen tot World Car Design of the Year 2020, een aparte categorie bij de World Car Awards (WCA). Het is de tweede keer dat een Mazda deze titel pakt, na de MX-5 in 2016. De award vormt een bekroning van het honderdjarig bestaan van de onderneming dit jaar.

Mazda's unieke Kodo designtaal, zoals deze voor het eerst in 2010 werd geïntroduceerd, bevat het vermogen om vitaliteit in een auto uit te stralen, zonder dat deze in beweging is. Vooral dit element bleek de drijvende kracht te zijn achter de meermaals bekroonde styling van de huidige Mazda-reeks.

Het eerste model van de 7e generatie, de Mazda3, gelanceerd in 2019, toont de doorontwikkeling van deze unieke Kodo designtaal, met een focus op een minimalistische, minder-is-meer esthetiek, geïnspireerd op de meest pure tradities van de Japanse kunst. Alleen dankzij honderden uren nauwgezet kleimodellering was het mogelijk om het unieke ontwerp van de Mazda3 aan te scherpen, zodat subtiele golvingen van licht en schaduwen worden gecreëerd die over de gladde contouren van de auto glijden, waardoor een natuurlijke en krachtige uitdrukking van vitaliteit ontstaat.

Het creëren van een dergelijke gecontroleerde levendigheid, een vorm die zowel mooi als eenvoudig is, vereist een enorme mate van tijd, discipline en vakmanschap. Toch is het van fundamenteel belang voor de unieke Japanse elegantie van Mazda's ontwerpvisie van de volgende generatie, waarin de eigendomservaring verder wordt verrijkt door de presentatie van de auto als kunst.

Mazda heeft al successen behaald bij de World Car Awards, een jaarlijkse verkiezing door een jury van 86 auto-journalisten uit 25 landen.. De onderscheiding World Car Design of the Year 2020 is de laatste in een lange reeks prijzen die de Mazda3 heeft gewonnen, waaronder de 'Red Dot: Best of the Best' in de Red Dot Product Design Awards 2019, 'Supreme Winner' van de Women's Car of the Year 2019 awards en 'Small Hatch of the Year' in de UK Car of the Year awards van 2020.

