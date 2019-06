Mazda start verkoop Skyactiv-X motor

4 juni 2019 | Mazda heeft officieel zijn Skyactiv-X benzinemotor gelanceerd met de start van de verkoop van deze nieuwe motor in de Mazda3. Klanten in verschillende Europese landen (waaronder Nederland) kunnen vanaf nu de nieuwe Mazda3 Skyactiv-X bestellen, waarvan vervolgens de eerste leveringen dit najaar worden verwacht.

De 2.0 liter, viercilinder Skyactiv-X motor met Mazda's unieke Spark Plug Controlled Compression Ignition (SPCCI) technologie is 's werelds eerste commerciële benzinemotor die de vonkontsteking van een benzinemotor combineert met de compressieontsteking van een diesel. De Skyactiv-X, die de prestaties van een benzinemotor en de respons van een dieselmotor zou combineren, beschikt over een maximaal vermogen van 180 pk en een maximum koppel van 224 Nm. De Mazda3 Sedan met Skyactiv-X motor noteert een brandstofverbruik van 4,3 liter per 100 kilometer met een CO2 emissie van 96 g/km. De genoemde waarden gelden voor de Mazda3 Sedan met 16 inch velgen en handgeschakelde zesversnellingsbak. De waarden zijn NEDC cijfers, vastgesteld volgens typegoedkeuringsverordening (EU) 1153/ 2017.

De nieuwe Mazda3 Skyactiv-X is, evenals de versies met Skyactiv-G, standaard uitgerust met Mazda M Hybrid technologie. Het 24-V mild-hybrid systeem vermindert het brandstofverbruik, verhoogt de efficiency van de motor en verlaagt de uitstoot door energie op te slaan tijdens het afremmen, die vervolgens gebruikt wordt voor een elektromotor, die de verbrandingsmotor ondersteunt.

De Mazda3 Skyactiv-X is beschikbaar als Hatchback en Sedan, met een keuze uit de handgeschakelde Skyactiv-MT zesversnellingsbak of de zestraps automatische Skyactiv-Drive. Alle versies met de Skyactiv-X motor zijn standaard voorzien van bredere uitlaatsierstukken. De velgen op de Luxury uitvoering zijn afgewerkt in Bright Silver (Sedan) of Black (Hatchback). Als optie is de Mazda3 Skyactiv-X Luxury ook beschikbaar met wit lederen interieur op de Sedan of donkerrood lederen interieur op de Hatchback.

Per 1 juli 2019 is de vanafprijs van de Mazda3 met Skyactiv-G 122 benzinemotor € 27.660,- rijklaar. De Skyactiv-X motor heeft een meerprijs van € 950,- ten opzichte van de versies met Skyactiv-G en is beschikbaar op alle uitvoeringen.