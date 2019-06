Mazda geeft alle prijzen Skyactiv-X vrij

13 juni 2019 | Mazda heeft de volledige prijslijst vrijgegeven van de Mazda3 met Skyactiv-X motor. Nadat vorige week bekend werd dat het model voorzien van deze benzinemotor met compressieontsteking een vanafprijs kent van 28.610 euro rijklaar, zijn nu alle prijzen van alle uitvoeringen bekendgemaakt, samen met een paar extra technische specificaties.

De 2.0 liter, viercilinder Skyactiv-X motor met Mazda's unieke Spark Plug Controlled Compression Ignition (SPCCI) technologie is 's werelds eerste commerciële benzinemotor die de vonkontsteking van een benzinemotor combineert met de compressieontsteking van een diesel. De Skyactiv-X belooft een ultieme combinatie van de soepele prestaties van een benzinemotor en de superieure respons van een dieselmotor en beschikt over een maximaal vermogen van 180 pk en een maximum koppel van 224 Nm. De Mazda3 Sedan met Skyactiv-X motor scoort bovendien een brandstofverbruik van 4,3 liter per 100 kilometer met een CO2 emissie van 96 g/km (voor de Mazda3 Sedan met 16 inch velgen en handgeschakelde zesversnellingsbak).

Alle handgeschakelde versies beschikken over een energielabel A. De versies met automaat over een B of C label. Met het vrijgeven van de volledige prijslijst is ook de topsnelheid van de auto bekendgemaakt: 216 km/u, met een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 8,2 seconden voor de handgeschakelde versies en 8,6 seconden voor de automaten.

Alle versies van de nieuwe Mazda3 met Skyactiv-X zijn, net als bij de versies met Skyactiv-G, standaard uitgerust met onder andere;

Active Driving Display (ADD) met voorruitprojectie;

8,8-inch TFT kleurendisplay met bediening via centrale HMI Commander;

Breed assortiment aan standaard veiligheidssystemen, zoals dode hoek detectie en rijbaanassistent;

LED koplampen & achterlichten;

8-voudig verstelbare bestuurdersstoel;

Navigatie met Apple CarPlay en DAB+;

7-inch digitale meterset;

Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Als Hatchback kost deze uitvoering € 28.610,-, als Sedan € 500,- meer. De prijzen van de Mazda3 met Skyactiv-X en zestraps automaat zijn, evenals alle versies met deze motor, ten opzichte van de Skyactiv-G slechts € 950,- duurder en beginnen bij € 31.110,- voor de Hatchback.

Alle versies met de Skyactiv-X zijn standaard voorzien van bredere uitlaatsierstukken. Luxere uitvoeringen hebben de namen Comfort en Luxury. Als introductieaanbod wordt de Comfort uitvoering, met een meerprijs van € 1.750,- t.o.v. de standaarduitvoering, voorzien van een Bose audiosysteem met 12 speakers ter waarde van € 850,-. De 18 inch lichtmetalen velgen op de Luxury uitvoering zijn afgewerkt in Bright Silver (Sedan) of Black (Hatchback). Op de Luxury is wit lederen interieur (Sedan) of donkerrood lederen interieur (Hatchback) als optie beschikbaar.

Leaseprijzen voor de Mazda3 Hatchback met Skyactiv-X beginnen bij € 369,- ex BTW met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km, operational lease. Dat is hetzelfde tarief als bij de versies met Skyactiv-G.

Vanaf nu is de Mazda3 met Skyactiv-X ook configureerbaar op Mazda.nl. Hij is vanaf de tweede helft september in ruime mate beschikbaar en direct uit voorraad leverbaar.