Maserati viert 110-jarig bestaan

De festiviteiten vormden de gelegenheid om de nieuwste aanwinsten in het Maserati-gamma te presenteren: de Maserati GT2 Stradale en de nieuwe GranTurismo 110 ANNIVERSARIO. De GT2 Stradale is een voorbeeld van exclusieve sportiviteit; het model is het resultaat van een technische en stilistische samensmelting van de Maserati GT2, waarmee het merk terugkeerde in het GT-racen, en de Maserati MC20. De Maserati GranTurismo '110 ANNIVERSARIO' special edition wordt geleverd in een gelimiteerde oplage, waarbij het aantal exemplaren verwijst naar het aantal jaren dat het merk bestaat, als brug tussen het verleden, het heden en de toekomst van Maserati.

Maserati Trident Experience in Modena, Italiƫ

Vanaf 30 november vond een tweedaags evenement plaats in de omgeving van Modena, de historische thuisbasis van het merk. Bij de Trident Experience was een groep gasten aanwezig, waaronder leden van de Maserati Italia Club, de familie Panini, de kleinkinderen van Ettore Maserati en actrice Matilda De Angelis. Enkele van de meest opmerkelijke momenten van het event waren de onthulling van de Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO en een grote parade met 110 Maserati's, met zowel hedendaagse modellen als klassieke auto's.

'Celebrazione dei 110 Anni di Maserati' in Tokio, Japan

Op 1 december vierde Maserati Japan de 110e verjaardag met een groots feest in het Prince Hotel in Tokio. Tijdens het event was een verzameling met 110 Maserati's te zien. Op het programma stond onder meer een rit van Tokio naar de omgeving van Chiba. Het event droeg de naam 'Celebrazione dei 110 Anni di Maserati' en werd op eigen wijze afgesloten met vuurwerk. De nieuwe GT2 Stradale werd er onthuld en geïntroduceerd door Takayuki Kimura, CEO van Maserati Japan. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om de toewijding van Maserati-liefhebbers in Japan te benadrukken, hun relatie met het merk te onderstrepen en Maserati's commitment met betrekking tot het vormgeven van de toekomst te benadrukken.

Viering van het 110-jarig bestaan in Seoel, Zuid-Korea

Op 12 december verwelkomde Maserati tijdens een bijeenkomst in het onderkomen van de Italiaanse ambassadeur in Seoel 160 gasten, waaronder vertegenwoordigers van de media en dealers, om gezamenlijk het jubileum te vieren. Tijdens het event werd het erfgoed van Maserati belicht, wat werd onderstreept met de onthulling van de GT2 Stradale.

The Collection's GT110 Gala in Miami, Florida, VS

Op 5 december organiseerde The Collection, Maserati's dealer in Miami, in samenwerking met de Concours Club een gala dat samenviel met de Miami Design Week. Het event bracht meer dan 100 topklanten van de dealer en leden van de Concours Club samen voor een avond vol luxe, creativiteit en Italiaanse traditie. De aanwezigen konden genieten van de tentoongestelde modellen van Maserati, waaronder de 8CTF, Maserati MC20 Icona, MC20 Cielo en MCXtrema. Tijdens het galadiner stond de Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO in de spotlights, als eerbetoon aan het erfgoed van Maserati.

Viering van het 110-jarig bestaan in Shanghai & Beijing, China

Op 8 december verwelkomde Maserati vertegenwoordigers van 108 mediapartners in Shanghai en Beijing, waaronder 38 juryleden van de organisaties CCOY en She Power. Bij de tweedaagse bijeenkomst stonden twee belangrijke mijlpalen centraal: Maserati's 110e verjaardag en het feit dat de modellen van het merk inmiddels 20 jaar lang in China worden verkocht. Ter gelegenheid daarvan vond er een parade plaats door de straten van Shanghai, samen met een LED-lichtshow op zowel Shanghai Sinar Mas Plaza als in Shanghai International Port.