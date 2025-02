Maserati GT2 Stradale debuteert

Toen de fabrikant startte met de ontwikkeling van de MC20, het halo-model dat het begin inluidde van een nieuw tijdperk voor het merk, was al besloten dat Maserati terug zou keren naar het circuit. Dit resulteerde in de Maserati GT2, waarmee de in Modena gevestigde fabrikant opnieuw overwinningen behaalde, dit keer in het Fanatec GT2 European Series-kampioenschap. De GT2-categorie is het platform voor het sportieve erfgoed van Maserati en speelt in op de wensen van racende klanten; privéteams en gentleman-drivers.

De GT2 Stradale is een auto die zijn wortels heeft op het circuit en is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg, waarbij de extreme prestaties uit de autosport worden gecombineerd met comfort. Het is een model dat delen van de MC20 en GT2 samen laat komen. De topsnelheid bedraagt 324 km/u, het maximumvermogen van de V6 Nettuno-motor is verhoogd naar 640 pk (471 kW), 10 pk meer dan de reguliere MC20. De acceleratie van 0 naar 100 km/u vergt 2,8 seconden.

Voor de exclusieve rijervaring werd de GT2 Stradale afgewerkt in verschillende kleuren, die deel uitmaken van het Fuoriserie personalisatieprogramma. Eén van de pitstraten op het circuit van Ascari was gewijd aan de individualiseringsmogelijkheden, terwijl de aangrenzende pitstraat het verhaal van Maserati Corse vertelde, met onder meer de voorganger van de GT2.

De productie is afgelopen december opgestart in de historische fabriek aan de Viale Ciro Menotti in Modena. Van de Maserati GT2 Stradale komen slechts 914 exemplaren beschikbaar, zoals de badge op de middentunnel weergeeft. Het opschrift '1 of 914' is een expliciete verwijzing naar 1914, het jaar waarin Maserati werd opgericht.