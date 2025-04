Maserati breidt aanbod Grecale uit

De Modena-versie, uitgerust met een 325 pk sterke viercilinder mild-hybride, valt daarentegen op door zijn sportieve esthetiek, mede dankzij 21 inch Diamond-velgen, Matrix-koplampen, een sperdifferentieel en adaptieve onderstel. De Trofeo-versie gaat een stap verder als de meest extreme, prestatie-gerichte variant, voorzien van een 525 pk sterke Nettuno V6-motor. Tot slot is de Grecale Folgore de eerste 100% elektrische SUV in de historie van Maserati, uitgerust met een 105 kWh batterij en een vermogen van 410 kW.

Er zijn nu elf carrosseriekleuren beschikbaar, naast de personalisatiemogelijkheden die het Maserati Fuoriserie-programma biedt, waaronder negen effen en metallic kleuren (waaronder het nieuwe Blu Pastello en Giallo Genio Gloss), 13 drie- en vierlaagse opties (waaronder het nieuwe Dark Aurora Boreale en Gold Venus) en vier matte tinten (waaronder Digital Aurora Matte).

Er zijn vijf stoelconfiguraties, waaronder de opties Premium Leather Chocolate en Sport Leader Black Blue, en elf Fuoriserie-stoelopties die kunnen worden gecombineerd met twee standaard interieurafwerkingen en vier andere uit het personalisatieprogramma. Het interieur heeft eigentijdse architectonische elementen, die ook terug te vinden zijn in de details van het exterieur, met een keuze uit vijf soorten velgen, gekoppeld aan remklauwen in vijf kleuren, waarvan er één op maat gemaakt is.