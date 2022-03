Maserati onthult Grecale

Bij de lancering worden drie uitvoeringen op de markt gebracht: de GT, die wordt aangedreven door een mild-hybride viercilindermotor die 300 pk levert, de Modena met eveneens een mild-hybride viercilinder met 330 pk en de krachtige Trofeo, die is uitgerust met een 530 pk sterke 3,0-liter V6 benzine op basis van de Nettuno-motor uit de MC20. Om het gamma compleet te maken, volgt in een later stadium de Grecale Folgore, de 100% elektrische versie met 400V-technologie.

Zijn afmetingen zijn een belangrijke factor: in de GT-versie meet de Grecale 4.846 mm bij een wielbasis van 2.901 mm, een hoogte van 1.670 mm, een breedte van 2.163 mm (inclusief buitenspiegels) en een spoorbreedte achter van 1.948 mm (en nog breder voor de Trofeo).

Het design van de Grecale omarmt de nieuwe designtaal van Maserati, dat elk nieuw model in navolging van de MC20 kenmerkt. De voorzijde is voorzien van een lage grille. En profil valt het contrast tussen puurheid en techniek op, met een vloeiend vormgegeven carrosserie met sierlijke vormen. De techniek wordt benadrukt door het gebruik van koolstofvezel. Aan de achterzijde zijn de boemerang-achterlichten geïnspireerd op die van de door Giugiaro vormgegeven 3200 GT. Ze passen in de trapeziumvormige lijn, die opvallender wordt door het coupé-effect van het interieur en de afwerking, die op die van een sportwagen lijkt.

In het interieur springt onder andere het bekende Maserati-klokje in het oog. Voor het eerst verandert die echter in een echte digitale conciërge in de auto, dankzij de stembediening. De technologie wordt bediend vanaf de displays: het grote 12,3 inch centrale display (het grootste dat ooit in een Maserati werd gemonteerd), een ander 8,8 inch display voor de extra bedieningselementen en een derde exemplaar voor de passagiers op de achterbank.

Centraal staat het multimediasysteem Maserati Intelligent Assistant (MIA), het infotainmentsysteem en Maserati Connect. De geluidservaring in de auto wordt niet alleen gekenmerkt door de typische Maserati-grom, maar ook door het Sonus faber 3D-geluidssysteem. Het Sonus faber-systeem (standaard bij het Premium-uitrustingsniveau) omvat 14 luidsprekers, of desgewenst zelfs 21 luidsprekers bij het High Premium-uitrustingsniveau.

Het weggedrag wordt bepaald door het nieuwe, 100% Maserati Vehicle Dynamic Control Module (VDCM) systeem en de 360° controle die het systeem over de auto biedt. Er is een onderscheid tussen de verschillende DRIVE MODES: COMFORT, GT, SPORT, CORSA (alleen Trofeo) en OFF-ROAD.