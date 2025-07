Maserati onthult MCPURA

Het nieuwe model, dat per direct leverbaar is als coupé en cabriolet, heeft vier onderscheidende elementen: een carrosserie van koolstofvezel, de door Maserati gepatenteerde V6 Nettuno-motor, vleugeldeuren en een inklapbaar glazen dak voor de cabrioletversie. Met name de koolstofvezel monocoque combineert stijfheid met lichtheid. Met een totaalgewicht van 1.500 kg en een vermogen van 630 pk heeft hij een gunstige gewicht/vermogen-verhouding (2,33 kg/pk).

De 3,0-liter twin-turbo motor levert 630 pk bij 7.500 tpm en 720 Nm koppel vanaf 3.000 tpm. De vermogen-gewichtsverhouding is 210 pk/liter. Het geheim van deze motor schuilt in het voorkamerverbrandingssysteem met dubbele bougies, een technologie afkomstig uit de Formule 1 en dankzij het patent van Maserati nu beschikbaar in een motor voor de openbare weg.

Het derde kenmerkende element van de MCPURA zijn de vleugeldeuren, die de toegang tot het interieur vergemakkelijken en tegelijkertijd het koolstofvezel van de carrosserie accentueren. Tot slot beschikt de MCPURA in de Cielo-versie over een elektrochroom PLDC (Polymer-Dispersed Liquid Crystal) inklapbaar glazen dak, dat uniek is in zijn segment en onmiddellijk kan worden omgevormd van helder naar ondoorzichtig.

De productielocatie van de MCPURA is de historische Maserati-fabriek aan de Viale Ciro Menotti in Modena, waar de Nettuno-motor wordt gebouwd naast de GT2 Stradale en, vanaf het vierde kwartaal van 2025, de iconische GranTurismo en GranCabrio.