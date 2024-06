Maserati MC20 viert 20 jaar MC12

Van de MC12 werd twintig jaar geleden eerst de straatversie voorgesteld. Hij vormde uiteindelijk ook de inspiratiebron voor de Maserati MC20 sportwagen. Deze auto markeerde in 2020 het begin van een nieuw tijdperk voor Maserati. Het nieuwe topmodel was als eerste Maserati uitgerust met de zogenaamde V6 Nettuno-motor.

De twee speciale uitvoeringen van de MC20 die Maserati nu lanceert, in een gelimiteerde oplage van twintig exemplaren elk, zijn voorzien van speciale kleurstellingen en exclusieve voorzieningen, geïnspireerd op respectievelijk de MC12 Stradale en MC12 GT1 Vitaphone.

De kleurstelling van de Maserati MC20 Icona herinnert aan één van de meest iconische Maserati's ooit: de kleuren zijn dezelfde als die van zijn voorganger uit 2004, de MC12 Stradale, die op zijn beurt een eerbetoon vormde aan de Maserati Trofeo Light die deelnam aan de 24 Uur van Daytona. Dit was de eerste auto die was geïnspireerd op de Maserati Birdcage Type 61, die tussen 1959 en 1961 werd geproduceerd. MC20 Icona & MC20 Leggenda vieren 20e verjaardag van de tijdloze MC12 Verschillende kenmerken uit het Fuoriserie personaliseringsprogramma komen terug in de kleurstellingen MC20 Icona Bianco Audace Matte en Blu Stradale: speciale en exclusieve details, die voor verfijning en een individueel element zorgen. Het Maserati Fuoriserie-logo in de kleur Bianco Audace springt en profil in het oog. In het onderste gedeelte van de carrosserie nabij de achterwielen valt het oog op het Italiaanse vlag-logo, dat onder het MC20-embleem is geplaatst.

Centraal in de verchroomde velgen, voorzien van het herkenbare drietanddesign, zijn de wielafdekkingen zilvergrijs uitgevoerd, met daarop het drietand-logo in contrasterend blauw. De remklauwen zijn eveneens blauw gespoten. De buitenspiegels hebben een automatisch dimmende functie. Een andere highlight is de motorkap die is gemaakt van koolstofvezel.

De historie van de MC20 Leggenda komt ook tot uiting in zijn naam; hij heeft een kleurstelling in Nero Essenza en Digital Mint Matte als verwijzing naar de kleuren van de MC12 GT1 van het Vitaphone Racing-team. Deze auto schreef het record van drie overwinningen en twee tweede plaatsen in de 24 Uur van Spa op zijn naam.

Tot de Fuoriserie-kenmerken van de MC20 Leggenda behoren drietandvelgen in Nero Lucido met wielafdekkingen in de kleur Nero Opaco en Trident Digital Mint, het drietand-logo in geel op de grille, portieren en C-stijlen, en tot slot zwart gespoten remklauwen.

Het Fuoriserie-pakket voor de twee special editions wordt gecompleteerd met speciale interieurs. Kenmerken zijn de lichtgewicht, 4-voudig verstelbare monocoque racestoelen, waarvan het centrale gedeelte is uitgevoerd in Nero/Blu op een zilvergrijze achtergrond in de Icona, of in de kleur Nero op een zilvergrijze achtergrond in het geval van Leggenda. Een speciaal accent zijn het gestikte drietandembleem op de hoofdsteun in combinatie met de woorden 'Icona' of 'Leggenda', afhankelijk van het model.

Op de afdekking van de krachtige Nettuno-motor is een badge geplaatst met de aanduiding 'ICONA. UNA DI 20' of 'LEGGENDA. UNA DI 20'.

Het interieur van de twee uitvoeringen is ook voorzien van het Sonus faber audiosysteem. Andere voorzieningen die beide versies delen zijn het interieurpakket in koolstofvezel, het elektronisch sperdifferentieel (E-LSD), de liftfunctie voor de wielophanging, de assistentiesystemen voor automatische noodstops en kruisverkeer en tot slot matten voorin en in de bagageruimte.