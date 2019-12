Maserati viert 105-jarig bestaan

2 december 2019 | De start van een nieuw tijdperk voor Maserati valt samen met een verjaardag. Terwijl de modernisering van de fabriek in Modena is gestart en Maserati een groots, internationaal evenement voorbereidt voor mei 2020, kijkt het merk ook terug en viert het meer dan een eeuw aan historie. 105 jaar geleden sloten Alfieri Maserati en zijn broers Ettore en Ernesto de handen ineen en openden 'Alfieri Maserati' aan de via de' Pepoli 1a, in het hart van Bologna (Italie).

Het bedrijf werd op 1 december 1914 opgericht in Bologna, maar de activiteiten van de garage begonnen formeel op 14 december. De gebroeders Maserati hadden een passie voor techniek en een voorliefde voor snelheid. Met plezier namen ze ook zelf plaats achter het stuur van een raceauto, ondanks hun vele technische en commerciële activiteiten. Een andere broer, Mario, creëerde het beroemde drietandlogo (geïnspireerd op de fontein van Neptunus in het centrum van Bologna), terwijl hun broer Bindo zich in 1932 bij Officine Maserati voegde, na Alfieri's dood.

De eerste auto die het Maserati-logo droeg, werd in 1926 gebouwd. Het was de Tipo 26, een raceauto die datzelfde jaar in de Targa Florio debuteerde, en met Alfieri Maserati aan het stuur direct de klasse tot 1,5 liter won. Het was de eerste in een lange reeks van successen, waaronder twee opeenvolgende overwinningen tijdens de Indianapolis 500 (1939 en 1940), vier zeges op rij in de Targa Florio (1937, 1938, 1939 en 1940), negen F1-overwinningen én de F1 WK-titel in 1957 met Juan Manuel Fangio. Meer recent voegde Maserati een aantal successen toe met de MC12, de auto die tussen 2005 en 2010 zes WK-titels won in het internationale FIA GT-kampioenschap, de hoogste raceklasse voor GT productieauto's.

Maserati bleef tot 1939 in Bologna. Na de acquisitie van het merk door de Orsi-familie begon eind september 1939 de verhuizing van het hoofdkantoor van Maserati van Bologna naar Modena, waar het merk nieuwe auto's bouwde, investeerde in research en innovatie, en vervolgens uitgroeide tot Modena's meest beroemde merk. De productielocatie aan de Viale Ciro Menotti, waar de fabriek nog steeds gevestigd is, opende zijn deuren officieel op 1 januari 1940.

1947 markeerde het einde van het ene tijdperk en de start van een nieuwe. De samenwerking tussen de gebroeders Maserati en de onderneming kwam tot een einde, op het moment dat Maserati zijn eerste officiële productieauto (de A6 1500) introduceerde. In 1963 ging het merk een nieuwe fase in zijn bestaan in. Met de lancering van de Quattroporte creëerde Maserati een compleet nieuw marktsegment: dat van de snelle luxe sedans.

Na een korte periode onder leiding van Citroën (1967-1975) volgde het De Tomaso-tijdperk (1976-1993), waarin de fabriek in Modena een model creëerde en verkocht dat uitgroeide tot één van de bekendste en meest verkochte auto's van het merk: de Biturbo.

De acquisitie door Fiat in 1993 betekende de start van een nieuw hoofdstuk waarin Maserati in 1997 onder leiding van Ferrari kwam te staan. Dit werden de jaren van verregaande transformaties, met onder meer de geboorte van de 3200 GT (1998) en de Spyder (2001), een auto die de terugkeer naar de Amerikaanse markt inluidde. In 2005 werd Maserati weer losgekoppeld van Ferrari en teruggebracht onder de Fiat Groep.

2007 groeide uit tot een succesvol jaar voor het merk, met het debuut van de Quattroporte (5e generatie) met automatische transmissie op de Detroit Motor Show. Dat betekende een stap voorwaarts, vooral in markten zoals de Verenigde Staten, Japan en het Midden-Oosten. In datzelfde jaar volgde op de internationale autosalon van Genève de GranTurismo, een mijlpaal in de historie van het merk. Na de GranCabrio in 2009 waren andere belangrijke modellen daarna de nieuwe Quattroporte (de 6e generatie die in 2013 werd gelanceerd op de Detroit Motor Show), de Ghibli (in 2013 op de Shanghai Motor Show) en de eerste SUV van Maserati: de Levante (in 2016 op de autosalon van Genève).

Na meer dan een eeuw aan historie produceert de fabriek in Modena nog steeds auto's die in meer dan zeventig landen worden verkocht. Diezelfde historische fabriek aan de Viale Ciro Menotti start in 2020 met de productie van een nieuwe sportwagen. De grondige modernisatie van de productielijnen is al gestart, deels met het oog op de komst van een elektrische uitvoering. Tegelijkertijd is Maserati begonnen met de bouw van een compleet nieuwe lakstraat.

Gestoeld op meer dan een eeuw aan historie staat Maserati nu klaar voor een nieuw tijdperk. Verleden en toekomst ontmoeten elkaar in mei 2020, wanneer het merk zichzelf presenteert voor de mobiliteit van morgen.

De historie van Maserati in cijfers: