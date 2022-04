Maserati toont Folgore tijdens E-Prix 2022

De nieuwe GranTurismo wordt het eerste model in de historie van Maserati dat vertrouwt op 100% elektrische aandrijving. De productie van het model gaat plaatsvinden in de Mirafiori-fabriek en in 2023 verschijnt de nieuwe coupé van Maserati op de markt.

Deelname aan het Formule E was een natuurlijke keuze voor Maserati, omdat het daarmee het eerste Italiaanse merk zou worden dat uitkomt in het ABB FIA Formula E Wereldkampioenschap. Tevens wordt Maserati het eerste Italiaanse luxemerk dat 100% elektrische auto's gaat produceren. Tegen 2025 is de elektrische line-up voltooid, en rond 2030 is het hele Maserati-gamma volledig elektrisch.