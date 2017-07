Maserati prijst vernieuwde GranTurismo en GranCabrio

26 juli 2017 | Afgelopen maand presenteerde Maserati tijdens het Goodwood Festival of Speed 2017 de vernieuwde GranTurismo en GranCabrio. Met behoud van de elegante belijning heeft Maserati het design van het duo aangescherpt en qua uitvoeringen een duidelijker onderscheid aangebracht met de introductie van twee specifieke uitrustingsniveaus: Sport en MC. Inmiddels zijn de Nederlandse prijzen van de vernieuwde GranTurismo en GranCabrio bekend, in september maken ze hun opwachting bij de vier Nederlandse Maserati-dealers.

Uiterlijk heeft het Maserati Design Centre in Turijn de oorspronkelijke Pininfarina-belijning van de GranTurismo en GranCabrio intact gelaten, maar beschikt het front van de twee modellen nu over de nieuwe 'haaienneus'-grille, geïnspireerd op die van de Maserati Alfieri Concept uit. Samen met extra luchtinlaten in de neus zorgt de grille ervoor dat de luchtstroom beter over de auto wordt verdeeld. De achterbumper van de GranTurismo en GranCabrio is eveneens nieuw ontworpen, met een geheel eigen identiteit voor zowel de Sport- als MC-uitvoering.

Nieuw voor 2018 is een 8,4 inch hoge-resolutie touchscreen, gekoppeld aan een infotainmentsysteem, dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt. Het Harman Kardon Premium Sound System en het nieuwe Maserati-klokje centraal in het dashboard zijn standaard voor zowel de GranTurismo als GranCabrio Sport en MC. Aanvullend levert Maserati drie Special Edition interieurpakketten plus een nieuw Centennial Pack.

De vernieuwde GranTurismo en GranCabrio worden aangedreven door een atmosferische 4.7-liter V8. Deze krachtbron 'by Ferrari' is goed voor 338 kW / 460 pk bij 7.000 tpm en 520 Nm koppel bij 4.750 tpm. De V8 is gekoppeld aan een zestraps MC Auto Shift automaat van ZF. In de GranTurismo Sport is die combinatie goed voor een sprint van 0-100 km/u in 4,8 seconden (GranCabrio: 5,0 sec.) en een top van 299 km/u (GranCabrio: 288 km/u), de MC noteert 4,7 seconden (GranCabrio: 4,9 sec.) en een topsnelheid van 301 km/u (GranCabrio: 291 km/u).

De vernieuwde GranTurismo en GranCabrio zijn inmiddels te bestellen bij de vier Nederlandse Maserati-dealers (Louwman Exclusive in Utrecht, Munsterhuis Sportscars in Hengelo, Driessen Maserati in Eindhoven en RAC Maserati in Rotterdam). Vanaf september zijn beide modellen daar te bewonderen:

Vanafprijzen