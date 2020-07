Maserati ontwikkelt Nettuno motor

1 juli 2020 | Maserati's nieuwe tijdperk wordt ingeluid met een nieuwe motor, maar met conventionele brandstof. Deze nieuwe verbrandingsmotor is het kloppende hart van de MC20 supersportwagen die in september zijn wereldpremière beleeft. De motor is ontworpen in Modena, in het Maserati Innovation Lab aan de Via Emilia Ovest en de workshops aan de Via Delle Nazioni (de historische basis van Maserati Corse), en is ontwikkeld in het Engine Hub, gelegen aan de beroemde Viale Ciro Menotti waar de motor ook zal worden gebouwd. Momenteel worden de nieuwe productielijn en de nieuwe lakstraat aangepast om de langverwachte MC20 te kunnen produceren.

De nieuwe motor is het resultaat van een technische revolutie die wordt beschermd door internationale patenten. De nieuwe krachtbron is van strategisch belang voor Maserati, dat zich op het moment voorbereidt op de lancering van de nieuwe MC20, een project dat '100% Made in Modena' is. Dat geldt ook voor de motor, het kloppende hart van het nieuwe model. Het is een ambitieus project, dat een historisch moment voor het bedrijf vertegenwoordigt, een nieuw tijdperk dat officieel zal worden ingeluid op 9 en 10 september in Modena tijdens het groots opgezette 'MMXX: The time to be audacious'. Tijdens het evenement worden nieuwe modellen onthuld die de komende jaren in productie gaan. Ook worden innovatieve aandrijfsystemen en ambitieuze programma's aangekondigd waaraan wordt gewerkt door Casa del Tridente.

De nieuwe 3-liter 6-cilinder twin-turbo heeft een V90°-architectuur en is voorzien van een dry-sumpsysteem (een klassiek kenmerk bij supersportauto's). De motor levert een vermogen van 630 pk bij 7.500 tpm en 730 Nm koppel vanaf 3.000 tpm met een specifiek vermogen van 210 pk/liter. De compressieverhouding is 11:1, de slag is 82 mm en de boring 88 mm. De ziel van de motor is het innovatieve voorkamer-verbrandingssysteem met dubbele bougies. Deze techniek is afgeleid van de Formule 1-techniek en is nu voor het eerst beschikbaar voor een motor die bestemd is voor de openbare weg.

De motor heeft drie belangrijke kenmerken:

De voorkamer: een verbrandingskamer die is geplaatst tussen de centrale elektrode en de traditionele verbrandingskamer en is verbonden door een reeks speciaal ontworpen openingen. Zijwaartse bougie: een traditionele bougie dient als ondersteuning om een constante verbranding te garanderen wanneer de motor op een niveau werkt waarbij de voorkamer niet hoeft te worden ingeschakeld. Dubbel injectiesysteem - direct en indirect: dit systeem is gekoppeld aan de brandstoftoevoerdruk bij 350 bar en vermindert het geluid in het lage toerenbereik, waardoor de uitstoot wordt verminderd en het verbruik wordt verlaagd.

De motor is in strategisch opzicht belangrijk en werd mede ontwikkeld door het Innovation Lab, dat dankzij virtuele analyse de ontwikkelings- en planningsduur aanzienlijk heeft kunnen verkorten. De nieuwe 'Made in Modena' motor, een traditionele 90° V6, levert een ongekend vermogen en koppel en wordt voor het eerst gemonteerd in de MC20 supersportwagen. Met de MC20 zal Maserati ook weer gaan deelnemen aan de autosport.

