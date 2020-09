Maserati ontvouwt toekomstplannen

10 september 2020 | Voor Maserati begint van een nieuw tijdperk. Het merk met de Trident kondigt nieuwe modellen, innovaties en projecten aan. Bij het merk ligt de focus nadrukkelijk op de toekomst. Na het debuut van de Ghibli Hybrid in juli 2020, de lancering van de Trofeo Collection in augustus en de recente wereldpremière van de MC20-superwagen, die tijdens een uniek evenement aan de wereld werd getoond, is het nu tijd om stappen te zetten richting de toekomst van Maserati in Modena, waar een nieuw hoofdstuk aan het verhaal wordt toegevoegd, zonder dat daarbij de herkomst wordt vergeten.

Het uitgangspunt is bij deze reis naar de toekomst de historische fabriek aan de Viale Ciro Menotti in Modena. De fabriek in Modena, waar het merk al meer dan 80 jaar zijn thuisbasis heeft, is een beroemde locatie die het DNA van het merk en zijn erfgoed combineert met een drang naar vernieuwing en innovatie: de fabriek is gemoderniseerd met nieuwe productie-, motorassemblage- en lakinstallaties die specifiek zijn ontwikkeld voor de nieuwe MC20.

De Nettuno, de V6-motor van de supersportwagen, is de eerste creatie van het Maserati Engine Lab, de nieuwe motorenafdeling die recent is gecreëerd in de vestiging in Modena, die voor het eerst in zijn geschiedenis ook is voorzien van een moderne lakstraat.

De MC20 is de eerste stap richting het nieuwe tijdperk, het eerste model dat een nieuwe weg naar de toekomst inslaat. De MC20, die is ontworpen door het Maserati Style Centre in Turijn, is volledig ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd in Modena. De basis voor het nieuwe model werd gelegd in de laboratoria van het Maserati Innovation Lab, het technische centrum van het merk met de Trident, de geboorteplaats van alle hedendaagse en toekomstige Maserati-modellen. In het Maserati Innovation Lab in Modena ondersteunen digitale processen de ontwikkeling van het product, waarbij de exclusieve Maserati-formule wordt toegepast. Hierbij wordt vanaf de eerste fasen een geïntegreerde aanpak gehanteerd om de menselijke aspecten prioriteit te kunnen geven: klantgerichtheid staat centraal, ook in de wereld van de virtuele simulatie die met behulp van een exclusieve hardware-softwaremix plaatsvindt. Meer dan 90 procent van de rijdynamiek van de MC20 is namelijk ontwikkeld met behulp van virtuele modellen, met een innovatieve aanpak die Virtual Vehicle Dynamics Development wordt genoemd en door Maserati in eigen huis wordt gemanaged.

Het Maserati Innovation Lab is daarom de locatie om de toekomst van het merk vorm te geven. In de laboratoria worden Folgore en de nieuwe Grecale SUV ontwikkeld. Folgore is de nieuwe strategie voor elektrificatie op de Maserati-manier, waarmee vol overgave aan de ontwikkeling van nieuwe aandrijflijnen wordt gewerkt. Hiermee wil het merk met de Trident ook in de toekomst succesvol zijn.

De nieuwe Maserati GranTurismo en GranCabrio worden de eerste auto's van het merk die volledig elektrisch zijn; ze worden in Modena ontwikkeld en in de fabriek in Turijn geproduceerd. Er komt ook een elektrische versie van de MC20, die wordt geproduceerd in de fabriek van Maserati in Modena.

De eerste stap in de elektrificatie van het gamma is de Ghibli Hybrid, die in juni 2020 werd gelanceerd. Het was voor de ontwikkelingsafdeling van Maserati een grote uitdaging om de wereld van de elektrificatie te betreden zonder de kernfilosofie en -waarden van het merk te verloochenen.

De toekomstige Maserati SUV zal de naam van een wind dragen. Hij krijgt de naam Grecale, vernoemd naar de krachtige noordoostelijke wind rond de Middellandse Zee, en moet een sleutelrol spelen in de toekomst van het merk. Bij Maserati is het al decennialang gebruikelijk om modellen te vernoemen naar de beroemdste winden ter wereld.Het begon allemaal in 1963, met de legendarische Mistral. Daarna volgden de Ghibli, de Bora, de Merak en de Khamsin. En in 2016 zag de Levante het levenslicht, de eerste SUV in de geschiedenis van Maserati.

Ook wat betreft de individualisatie van auto's worden er de komende tijd stappen gezet. Dankzij het nieuwe Maserati FUORISERIE-programma is het nu mogelijk om elke Maserati af te stemmen op de smaak van de klant. Elke koper wordt een unieke experience geboden in de nieuwe 'car tailoring'-shop, die in de hoofdvestiging te Modena zal worden opgezet. Om klanten te helpen een keuze te maken uit de duizenden mogelijke combinaties, worden er drie basiscollecties als uitgangspunt genomen (Corse, Unica en Futura genaamd) die de kracht van het merk tot uiting laten komen en de waarden van het merk vertegenwoordigen.

Ook al worden er gezet richting de toekomst, het DNA blijft hoog in het vaandel staan; Modena is en blijft de thuisbasis van Maserati. Modena vormt het hart van de Italiaanse 'Motor Valley'. Het merk besteedt ook de nodige aandacht aan de prachtige modellen uit het verleden door middel van het nieuwe Classiche-programma, waartoe verschillende diensten behoren.

Om het nieuwe tijdperk voor Maserati in te luiden en het omvangrijke evenement 'MMXX: Time to be Audacious' kracht bij te zetten, stelt het merk zijn nieuwe producten op passende wijze aan de wereld voor. Daarbij versterkt Maserati de band met zijn geboortestad. Modena is gekozen als introductieplek voor de nieuwste aanwinst van de familie, de MC20. Er zal een exemplaar worden tentoongesteld op de Piazza Grande, onder de Ghirlandina-toren. Bovendien is op de Piazza Roma de Trofeo-collectie te vinden: de meest extreme en krachtige uitvoeringen van de Levante, de Ghibli en de Quattroporte.

De Trofeo-collectie is nu compleet. Na de lancering van de Levante Trofeo, de meest extreme en krachtige versie van deze SUV, in 2018 zijn de nieuwe Quattroporte en Ghibli Trofeo nu ook leverbaar. Deze modellen beschikken over een 580 pk sterke V8-motor, waarmee het toppunt van prestaties, sportiviteit en luxe is bereikt. Deze modellen zijn de krachtigste sedans die Maserati ooit bouwde.

