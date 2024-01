Maserati ontvouwt toekomstplan

Maserati is het enige luxemerk binnen Stellantis en zet, na het positieve financiële herstel dat in 2021 begon, een sterk nieuw bedrijfsmodel en productplan neer met focus op elektrificatie, productievolumes en winstgevendheid. Maserati gelooft naar eigen zeggen meer dan ooit in elektrische mobiliteit en organiseert zich op alle vlakken om het concurrentievermogen te vergroten en de behoeften van elektrische-rijders in het luxe segment te overtreffen. Het in Modena gevestigde merk is zijn reis naar het nieuwe elektrische tijdperk al begonnen met de onthulling van de eerste twee elektrische modellen: de GranTurismo en Grecale Folgore, die al te koop zijn in Italië en EU-markten. De GranTurismo Folgore, een waar icoon voor het merk, is voorzien van geavanceerde technologie die is afgeleid van de Formule E.

Dit jaar wordt de Maserati GranCabrio Folgore gelanceerd, kort na de versie met verbrandingsmotor. De weg naar elektrificatie gaat verder met de nieuwe MC20 Folgore in 2025, een gloednieuwe grote E-UV BEV in 2027 en de volgende generatie Quattroporte BEV in 2028.

Modena wordt de standplaats van het 'Atelier van het Fuoriserie Personaliseringsprogramma', waarmee het merk op maat gemaakte Maserati's gaat creëren. Maserati heeft specifieke investeringen en opleidingstrajecten gepland om dit programma mogelijk te maken.

Het management van Maserati gaat in de historische fabriek aan de Viale Ciro Menotti nauw samenwerken met een flexibel Maserati Engineering Team, bestaande uit ongeveer 130 ingenieurs en technici, dat zich richt op de ontwikkeling van huidige en toekomstige modellen. Het team werkt op zijn beurt samen met het Engine Lab, waar de volledig elektrische aandrijflijnen worden ontwikkeld en getest.

Maserati maakt als een volwaardig onderdeel van de organisatiematrix deel uit van het strategische plan 'Dare Forward 2030' van moederbedrijf Stellantis, dat werd gepresenteerd op 1 maart 2022. Alle nieuwe Maserati-modellen krijgen een elektrische aandrijflijn. 2024 is een cruciaal jaar voor de evolutie en groei van het bedrijf, vooral te midden van de uitdagingen en veranderingen waarmee luxemerken binnen de wereldwijde auto-industrie worden geconfronteerd.

Davide Grasso, CEO van Maserati: "Vanuit Modena zetten we vol in op elektrificatie. We bieden al twee iconische modellen in een 100% elektrische versie, en een derde model staat dit jaar op stapel. We gaan onze gewaardeerde klanten de krachtigste Maserati's ooit aanbieden, waarmee we de grenzen van rijplezier in het nieuwe tijdperk gaan verleggen. Met onze strategische langetermijnvisie en -plan willen we een stempel drukken op de luxewereld met unieke Italiaanse excellence, waarbij we voortdurend onderscheidende kwaliteit nastreven en onze toekomst opbouwen waarin we onze klanten de beste producten bieden die de waarden van de Drietand weerspiegelen."