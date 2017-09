Maserati

Maserati maakt prijzen modeljaar 2018 bekend

19 september 2017 | Maserati heeft zijn modellenprogramma voor het Modeljaar 2018 op tal van fronten vernieuwd. Het Italiaanse merk introduceert duidelijk omlijnde GranSport- en GranLusso-uitvoeringen voor de Ghibli en Levante. Eveneens nieuw is Electric Power Steering (EPS) voor de beide sportsedans plus de Levante in combinatie met tal van nieuwe Advanced Driving Assistance Systems (ADAS). Bovendien krijgen de S en SQ4-versies van de Ghibli en Quattroporte meer vermogen en koppel.