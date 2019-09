Maserati gaat elektrisch

26 september 2019 | Maserati maakt zijn toekomstplannen bekend. In lijn met FCA's investeringsprogramma van vijf miljard euro voor Italiƫ licht Maserati een tipje van de sluier op het gebied van elektrificatie, nieuwe modellen en technologieƫn voor autonoom rijden op.

Maserati plant diverse nieuwe en geëlektrificeerde modellen die in Modena, Cassino en Turijn (Mirafiori en Grugliasco) gebouwd gaan worden. Ook alle nieuwe Maserati's worden 100 procent 'made in Italy' en krijgen geavanceerde, duurzame hybride en elektrische aandrijfsystemen die tegelijkertijd het karakter zouden hebben dat kenmerkend is voor het merk-DNA. Maserati's volledig elektrische modellen zouden de traditionele rijdynamiek van het merk combineren met batterij-elektrische technologie. Dit zal onder meer resulteren in unieke rijmodi, een grote actieradius en ultrasnel laden.

Een belangrijk onderdeel van Maserati's innovatieplan is het niveau van autonoom rijden. Alle nieuwe Maserati's én de vernieuwde versies van het huidige modelprogramma krijgen uiteenlopende opties voor autonoom rijden. Te beginnen met het verbeterde Level 2 Highway Assist die nu Level 3 'hands-off' autonoom rijden mogelijk maakt. Het systeem kan daarmee geautomatiseerd van rijbaan wisselen of de auto veilig naast de weg tot stilstand brengen wanneer de bestuurder niet langer in staat is de auto zelf te besturen.

In 2020 start het merk met de drietand met elektrificatie. De Maserati Ghibli, die in Turijn wordt geproduceerd, wordt het eerste model met hybride-elektrische aandrijving.

De eerste van een compleet nieuwe serie Maserati's wordt een sportwagen, die geavanceerde technologie combineert met de traditionele merkwaarden van het merk. Hij wordt geproduceerd in de fabriek in Modena, waar de productielijn momenteel al wordt voorbereid op het assembleren van de elektrische aandrijflijn.

Het volgende model wordt een nieuwe Maserati utility vehicle, die in Cassino gebouwd gaat worden en een belangrijke rol voor het merk gaat spelen dankzij zijn innovatieve technologieën. Een investering van € 800 miljoen is gereserveerd voor de bouw van een nieuwe productielijn die naar verwachting eind eerste kwartaal in 2020 in gebruik wordt genomen. De eerste preproductiemodellen rollen waarschijnlijk in 2021 van de lijn.

Na vele jaren blijven de GranTurismo en GranCabrio deel uitmaken van Maserati's modelprogramma. Ook deze modellen gaan mee in het volledig nieuwe tijdperk van elektrificatie. De productie van de compleet nieuwe GranTurismo en GranCabrio gaat plaatsvinden in de fabriek in Turijn, waarin FCA nog eens € 800 miljoen investeert.

Met de introductie van de diverse nieuwe modellen versterkt Maserati zijn 'made in Italy' belang, vooral in Modena, waar tevens het hoofdkantoor van het merk is gevestigd. In Modena is Maserati al begonnen met de bouw van een spuiterij, een nieuw onderdeel van de fabriek, die wordt uitgerust met innovatieve en duurzame technologieën. Het ontwerp van de spuiterij biedt Maserati-klanten tevens de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij het spuiten van hun eigen auto. Tot slot ontwikkelt Maserati een compleet nieuw personalisatieprogramma voor klanten die op zoek zijn naar 'one-off' exclusiviteit. Bij de fabriek in Modena wordt voor dat doel een speciaal atelier gebouwd.

Het 2019-2021 investeringsplan van FCA voor Italië, dat op 29 november in Turijn werd gepresenteerd, omvat 13 compleet nieuwe of vernieuwde FCA-modellen en geëlektrificeerde versies van twaalf nieuwe of bestaande modellen. Daartoe behoren ook de Maserati-producten, de recent aangekondigde compleet nieuwe elektrische versie van de Fiat 500 die in de Mirafiori-fabriek wordt gebouwd, en een nieuw premiummodel voor Alfa Romeo, die in Pomigliano van de band gaat rollen.