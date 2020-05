Maserati draagt MC20 op aan Stirling Moss

13 mei 2020 | Maserati brengt met de MC12, de nieuwe supersportwagen van het merk, een ode aan Sir Stirling Moss, de Britse autosportheld die op 12 april jl. op 90-jarige leeftijd overleed. Het design dat voor dit prototype is gebruikt, is geïnspireerd op dat van de Maserati Eldorado, de iconische monoposto die tijdens zijn debuut in Monza in 1958 door Stirling Moss zelf werd bestuurd, tijdens de 'Trofeo dei due Mondi'.

Het is toepasselijk dat Maserati de datum van 13 mei heeft gekozen om stil te staan bij het overlijden van de Britse coureur. Zijn overwinning tijdens de Monaco F1 Grand Prix op 13 mei 1956, achter het stuur van de Maserati 250F, is een echte blikvanger tussen de vele trofeeën in de prijzenkast van Maserati. Het was een verbluffende zege, aangezien Moss de race van de eerste tot de laatste van in totaal honderd ronden over het bochtige, veeleisende circuit van Monaco leidde. Het feest voor Maserati was die dag compleet toen de Franse coureur Jean Behra (eveneens in een 250F) beslaglegde op de derde plek.

Moss, die 16 overwinningen scoorde in 66 Formule 1 Grand Prix-starts, is één van de meest succesvolle coureurs die nooit een WK wonnen. Sir Stirling kwam vaker dan eens dicht in de buurt van de titel. Vier maal werd hij tweede, in drie kampioenschappen eindigde hij op een derde positie. Daarom werd hij ook wel de 'koning zonder kroon' genoemd. In het seizoen '56 en enkele races van het '57-kampienschap reed Moss in een Maserati 250F ("zijn favoriet", zoals hij hem vaak noemde) en werd hij enkel door Juan Manuel Fangio verslagen. Bovendien pakte Moss' Argentijnse rivaal zijn titel in 1957 met een andere 250F, waarmee Fangio de betrouwbaarheid en superieure prestaties van de raceauto uit Modena onderstreepte.

Via dit MC20 prototype met Stirling Moss' 'handtekening' herdenkt Maserati één van de grootste namen in de analen van de internationale autosport die verantwoordelijk was voor enkele van de mooiste hoofdstukken in Maserati's racehistorie. Op de lijst van Maserati's die door de Britse coureur werden bestuurd, prijken ook de Tipo 60 Birdcage, Tipo 61 en 300 S.

De keuze om een prototype van de MC20 aan Sir Stirling op te dragen, berust niet op toeval. Via dit model wil het merk met de drietand zijn voorliefde voor sportiviteit onderstrepen, en vooruitblikken op een terugkeer naar de racecircuits. Maserati haalde in 2010 zijn laatste wereldkampioenschap binnen, met nog zo'n bijzondere auto: de MC12.

De komst van de MC20 is een belangrijk moment voor de onderneming uit Modena. Niet alleen vanwege de comeback in de autosport, maar ook omdat het de eerste auto is die een nieuwe krachtbron krijgt die 100% door Maserati zelf is ontworpen, ontwikkeld en gebouwd.

