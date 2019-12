Maserati 5000 GT bestaat 60 jaar

29 november 2019 | Zestig jaar geleden werd de 5000 GT, een 2+2 coupƩ, gepresenteerd op de Autosalon van Turijn.Maserati viert nu de verjaardag van deze buitengewone auto die werd gebouwd op specifiek verzoek van de Sjah van Perziƫ, Reza Pahlavi. Slechts 34 auto's van dit model werden gebouwd in de Viale Ciro Menotti-fabriek in Modena, met een carrosserie die afkomstig was van de meest vooraanstaande Italiaanse carrosseriebouwers uit die tijd.

Reza Pahlavi, de toenmalige Sjah van Perzië en een groot liefhebber van hoogwaardige sportwagens, maakte eind 1958 een proefrit met een 3500 GT, tot grote tevredenheid. Hij wenste echter nog betere prestaties en Giulio Alfieri, de toenmalige technisch directeur van Maserati, realiseerde zich dat de auto volledig opnieuw moest worden ontworpen om aan de eisen van deze prestigieuze klant te voldoen.

Het hieruit resulterende AM103-project, dat in 1959 werd voltoiid, was in feite een nieuwe auto en niet alleen een aanpassing: het hart van het ontwerp werd gevormd door de V8-motor van de 450S (de beroemde Maserati race-barchetta), met een grotere boring om de cilinderinhoud te verhogen tot bijna vijf liter. De 5000 GT, een prestigieuze 2+2 coupé, was een feit.

De auto, waarvan de eerste carrosserie werd gebouwd door Carrozzeria Touring, werd in 1959 tijdens de Autosalon van Turijn gelanceerd en kreeg de bijnaam 'Sjah van Perzië' ter ere van deze unieke klant. Er werden in totaal slechts drie van deze speciale versie geproduceerd.

Het jaar daarop, in 1960, werd de 5000 GT op de stand van Maserati tentoongesteld tijdens de Autosalon van Genève, met enkele aanpassingen aan de motor. Het meest interessante aspect aan de Maserati 5000 GT was het feit dat hij werd gebouwd met carrosserieën van bijna alle toonaangevende Italiaanse carrosseriebouwers uit die tijd: van Allemano, Pininfarina, Monterosa, Ghia, Bertone en Frua. Om nog maar te zwijgen over Vignale, waarvoor Michelotti indertijd werkzaam was.

Het succes leidde tot de productie van een aantal auto's voor prestigieuze klanten, waaronder prins Karim Aga Khan (een auto met een carrosserie van Carozzeria Frua), Fiat-directeur Gianni Agnelli (Carozzeria Pininfarina), topindustrieel Ferdinando Innocenti (Carrozzeria Ghia), filmster Stewart Granger (Carrozzeria Allemano) en de Mexicaanse president Adolfo López Mateos (Carrozzeria Allemano).

De 5000 GT was een VIP-auto, zowel qua exclusiviteit als qua prestaties. Door het uiterst onderscheidende karakter en de hoge prijs was het totaal aantal auto's beperkt tot slechts 34.