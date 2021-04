Maserati onthult Levante Hybrid

19 april 2021 | De Maserati Levante Hybrid beleeft zowel een fysieke als een digitale wereldpremi√®re. Op het moment dat de auto op de Shanghai Auto Show wordt onthuld, vindt gelijktijdig een virtuele presentatie plaats,op de website houseof.maserati.com. Met zijn eerste ge√ęlektrificeerde SUV zet Maserati een belangrijke stap in het toekomstplan dat vorig jaar van start ging met de Ghibli Hybrid, en zal leiden tot de elektrificatie van alle nieuwe Maserati-modellen.

De Levante Hybrid combineert een tweeliter viercilindermotor met een 48-volt hybridesysteem dat energie recupereert tijdens afremmen op de motor en het activeren van de remmen. De hybride-SUV is lichter dan de versie met een zescilinder (benzine en diesel) en heeft bovendien een beter uitgebalanceerde gewichtsverdeling doordat de accu, zonder inlevering van bagageruimte, achter in de auto is geplaatst. Een van de doelstellingen tijdens de ontwikkeling van de Levante Hybrid, was om de dynamiek en het rijplezier naar een hoger niveau te tillen.

Dankzij een maximum vermogen van 330 pk en een koppel van 450 Nm, dat vanaf 2.250 tpm beschikbaar is, levert de vierwielaangedreven Levante Hybrid zijn prestaties: de auto heeft een topsnelheid van 240 km/u en accelereert in 6 seconden van 0 naar 100 km/u.

De Levante Hybrid werd gepresenteerd in de kleur Azzuro Astro. Deze metalliclak is opgebouwd uit drie lagen, en is leverbaar via het personalisatieprogramma Maserati Fuoriserie. De Levante Hybrid is direct herkenbaar aan de unieke details in het exterieur en interieur. Verschillende elementen zijn uitgevoerd in blauw, een kleur die specifiek gekozen is voor de hybridemodellen van Maserati. Evenals de remklauwen en de drietand op de C-stijlen zijn de iconische luchtroosters op de flanken afgewerkt in deze blauwtint. Dezelfde kleur keert terug in het interieur, onder meer bij de stiksels van de stoelbekleding.

Met Maserati Connect staat de Levante Hybrid altijd in verbinding met de buitenwereld. De bestuurder blijft volledig op de hoogte van de technische conditie van de auto: Maserati Connect waarschuwt de eigenaar wanneer onderhoud noodzakelijk is en verbetert zo de kwaliteit van de service. De eigenaar staat in contact met de auto via de Maserati-app op de smartphone of smartwatch. Ook met een virtuele assistent als Amazon Alexa of Google Assist kan vanuit huis contact worden gelegd met de auto.

