Autotest | Maserati staat voor exclusieve en sportieve auto's. Nu gaat het merk daarin een stap verder met de komst van het "Trofeo"-label. Een Trofeo is nog sneller en dus nog exclusiever dan een standaard Maserati. De eerste Trofeo betreft de Levante, die met een achtcilinder motor met dubbele turbo tot één van de sterkste auto's ooit van het merk behoort. De Levante Trofeo was aanvankelijk alleen bedoeld voor Amerika en China, maar komt nu ook naar Europa. Dus doe de gordel om, zet een helm op en ga mee voor een proefrit met de eerste Trofeo van Maserati.

Het hart van de Maserati Levante Trofeo wordt gevormd door een 3.8 liter achtcilinder benzinemotor. Die is te vinden in twee uitvoeringen van de Levante. De eerste is de "GTS", waarin de krachtbron 530 pk / 730 Nm levert. Voor de Trofeo is het vermogen opgevoerd tot 580 pk (en dezelfde 730 Nm). Maar er is nog een verschil: de Trofeo krijgt een exclusieve aankleding.

Aankleding

De Trofeo is herkenbaar aan carbon spoilers en sierstukken. De luchtinlaten onder de koplampen zijn verder naar boven en naar de zijkant doorgetrokken. De grille is uitgevoerd in het zwart voor een nog imposantere uitstraling. Bovenop de (koolstofvezel) motorkap zijn luchtuitlaten te vinden, zodat de krachtbron de warmte in het heetst van de strijd beter kwijt kan. De Trofeo toont zijn kracht zelfs onder de motorkap met rode accenten op het motorblok. Standaard staat de Levante al op niet kinderachtige 20 inch velgen, maar de Trofeo staat op nog groter schoeisel met een velgmaat van 22 inch.

Die enorme velgen misstaan de auto absoluut niet. In tegendeel! Kenmerkend voor de Levante is namelijk de harmonieuze vormgeving. Dankzij de grote wielen en dik aangezette wielkast lijkt de auto minder groot dan hij eigenlijk is. De neus is relatief scherp en grote oppervlakken in het plaatwerk worden op precies de juiste plaatsen onderbroken, waardoor de auto minder kolossaal lijkt. Recht van de zijkant gezien lijkt de Levante zelfs niet meer dan een royaal bemeten stationcar! De harde cijfers verraden echter dat deze Maserati even groot is als de echte mastodonten onder de SUV's, zoals de BMW X6 en Audi Q8. Pas wanneer de Levante naast doorsnee auto's wordt geparkeerd, valt op hoe groot deze SUV echt is.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is de Levante onmiskenbaar Italiaans, waarbij iedere vorm van subtiliteit zorgvuldig wordt vermeden. Alle vormen zijn weelderig, de aankleding is extravagant en de vormgevers vinden altijd ruimte voor een lijntje extra of een accentje meer om de Levante nog "bijzonderder" te maken. Terwijl andere merken kiezen voor een minimalistisch interieur en zo veel mogelijk knoppen vervangen door beeldschermen, imponeert Maserati juist met een veelheid aan knoppen een hendels. Waar mogelijk zorgen chromen omlijstingen ervoor dat ze alleen maar beter opvallen. De beeldschermen die er zijn, hebben drukke layouts. Dankzij duidelijke symbolen en logische plaatsingen van de knoppen is de bestuurder desondanks snel vertrouwd.

Voor een kleine fabrikant zoals Maserati is het bewonderenswaardig dat de Levante is voorzien van dezelfde moderne voorzieningen als de grotere merken bieden. Zo is de Levante al leverbaar met de nodige semi-zelfrijdende functies en LED-matrix koplampen die sommige andere kleine fabrikanten nog niet kunnen leveren. De testauto is voorzien van een hoogwaardig Bowers & Wilkins audiosysteem dat tegelijkertijd krachtig en ingetogen klinkt. Dat maakt het buitengewoon aangenaam, ook op de lange afstand.

Ondanks de riante afmetingen van de Levante, kiest Maserati voor een interieur dat nadrukkelijk om de bestuurder is heengebouwd. In de regel bieden SUV's volop beweegruimte rondom de voorstoelen. De Levante-rijder daarentegen zit als in een sportcoupé omringd door leder en metaal. Niet alleen de voorstoelen en het stuurwiel zijn volop verstelbaar, ook de pedalen zijn (elektrisch) verstelbaar. De ruimte achterin is voldoende, maar beduidend minder dan bij andere grote SUV's.

Vulkaan aan!

Klaar voor de start? Dan mag de knop links onder het stuurwiel worden ingedrukt om de achtcilinder krachtbron tot leven te wekken. Daarop klinkt een diepe brom uit het vooronder, waarna het kwartet van uitlaatpijpen achterop kortstondig de machtige kelen schraapt om te laten weten dat ze er klaar voor zijn. Veel imposanter dan het geluid is echter het gevoel van spanning dat door de hele auto voelbaar is. De V8 trilt of schudt niet, maar toch is tot in iedere vezel van de Levante voelbaar dat er een grootmacht wakker is geworden. Net als bij een wandeling op een vulkaan is altijd voelbaar dat onder de grond een enorme kracht aanwezig is die ieder moment tot uitbarsting kan komen.

„De Levante Trofeo is vrij van iedere vorm van subtiliteit of bescheidenheid“

Kalm rijden met de Levante Trofeo is mogelijk, maar het mechaniek grijpt zelfs de subtielste hint van de bestuurder aan om flink te versnellen. Het vraagt daarom een zeer stabiele rechtervoet en/of een enorme zelfbeheersing om rustig te rijden met de Trofeo. Wanneer bewust meer gas wordt gegeven, dan deelt de techniek steevast mokerslagen uit. Subtiel versnellen is er niet bij, machtsvertoon is standaard. Niet alleen in een rechte lijn, maar ook in de bocht weet het sterk aangepaste onderstel al dat vermogen in goede banen te leiden. Het is heerlijk om te voelen hoe het vermogen niet alleen loskomt, maar ook nog eens hoe dat perfect op het asfalt wordt overgebracht. Door doelbewust baldadig te rijden wordt dat gevoel alleen maar intenser. Ook de wetenschap dat een eenvoudig tikje op het gaspedaal voldoende is om 99% van de overige weggebruikers zoek te rijden (0 naar 100 km/u kost 4,1 seconden), is verslavend.

Vulkaanuitbarsting

Toch is daarmee slechts de helft van het verhaal verteld. Bovenstaande betreft namelijk het karakter in de standaard-modus. Wanneer de sportstand wordt gekozen blijkt dat de Levante Trofeo tot nu toe alleen maar plaagstootjes heeft uitgedeeld! Nu maakt macht plaats voor puur geweld! Met de subtiliteit van een vulkaanuitbarsting bouwt de V8 toeren op, doen de turbo's er nog eens een flinke schep bovenop en schakelt de automatische versnellingsbak terug voor een maximaal effect. Nu zijn tussenacceleraties niet alleen krachtig, maar ronduit bruut. Vanwege de hoge zit en de comfortabele stoelen is de belevenis heel anders dan in een volbloed sportwagen, maar de ervaring is minstens even intens.

Iedere Levante heeft een sportstand, maar alleen de Trofeo heeft daar bovenop de "corsa", ofwel race-modus. Hiermee wordt de Trofeo niet sneller, maar gaan alle elektronische veiligheidsnetten los zodat een geoefende bestuurder de auto helemaal naar de eigen hand kan zetten. Dan kom ook de enorme remkracht van pas. Vlak voordat de laatste grens wordt overschreden kan de bestuurder de Levante op het laatste moment terugroepen. Hier blijkt duidelijk dat de Levante Trofeo een SUV is van een sportwagenfabrikant en niet andersom.

Weggedrag

Dat blijkt ook uit de onderstel-techniek. De Levante staat op luchtvering, maar die wordt niet ingezet om zo soepel mogelijk te deinen over oneffenheden. Formeel is er een off-road stand. Gezien de lange overhang voor en achter alsmede het type banden strekt het echter niet tot de aanbeveling deze (intensief) te gebruiken. De luchtvering dient bij de Trofeo een heel ander doel: maximale controle over het koetswerk houden.

Zelfs in de standaard modus is de Trofeo opmerkelijk stevig geveerd voor een auto op luchtvering. Op hoge snelheid wordt de luchtvering gebruikt om in twee fasen de rijhoogte te verminderen voor een lager zwaartepunt en dus nog meer stabiliteit.

Conclusie

Wie op zoek is naar een grote SUV doet dat veelal om een droom in vervulling te laten gaan, niet omdat alleen de die auto de benodigde functionaliteit biedt. De ultieme invulling van die droom is dan ook nog eens een snelle uitvoering van een grote SUV. Met de introductie van het "Trofeo"-label gaat Maserati nu de concurrentie aan met de allersnelste SUV's van doorsnee merken.

Ten opzichte van grote SUV's van andere merken blijft de Levante op twee punten achter: de ruimte achterin en de ergonomie. De uitrusting (inclusief de veiligheidsvoorzieningen), het comfort en natuurlijk de prestaties zijn minstens zo goed. En terwijl de modellen van Maserati veelal duurder zijn dan gemiddeld vanwege de hogere CO2-uitstoot, geldt dat niet voor deze Trofeo. De Levante Trofeo is even (on)zuinig als de directe concurrenten en heeft daarom grofweg eenzelfde prijskaartje. Voor die prijs biedt Maserati echter nog meer sensatie. De Levante Trofeo is vrij van iedere vorm van subtiliteit of bescheidenheid. De Levante schreeuwt om aandacht, de achtcilinder brult het uit en de bestuurder giert het uit als de Trofeo zijn kunnen mag tonen.

plus Spectaculair snel

Extravagante vormgeving

Rijke, moderne uitrusting min (zeer) hoog verbruik

Uitlaatgeluid vermoeiend op lange afstanden

Tesla Model X

"Het kan dus wél"

Audi Q8

"De bom"