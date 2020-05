Autotest | Als er over "de bom" wordt gesproken, dan duidt dat niet altijd op een explosief. Het kan ook wijzen op het sterkste, hoogste of meest speciale. Bij Audi is dat de RSQ8. De A8 is namelijk het luxe topmodel van Audi. De Q8 voegt daar ook nog eens een hoge zit en terreinwaardigheid aan toe. De RSQ8 verandert de Q8 in een ware bom met 600 pk / 800 Nm. Een proefrit moet uitwijzen hoe explosief de RSQ8 precies is.

Audi heeft twee grote SUV's: de Q7 en de Q8. Qua maat en prijs lopen ze niet ver uiteen, maar het karakter verschilt sterk. De Q7 is gericht op comfort en is ook bruikbaar in het terrein. De Q8 is meer gericht op rijplezier en sportiviteit, waardoor de terreinwaardigheid iets naar de achtergrond is verschoven. De meest gespierde versie van de Q7 is de SQ7 met 435 pk / 900 Nm sterke zescilinder dieselmotor. Als sterkste variant van de Q8 introduceert Audi nu de RSQ8. Deze ultieme versie is voorzien van een achtcilinder benzinemotor met twee turbo's die 600 pk / 800 Nm levert.

Toch is aanvankelijk heel weinig van al dat vermogen merkbaar. Wanneer wordt gekozen voor de normale of economische stand, is de RSQ8 een verrassend comfortabele auto. Alhoewel buiten de auto een indrukwekkend uitlaatgeluid klinkt, is het binnenin vrijwel stil. Als kalm met de verkeersstroom wordt meegereden, doet de overbemeten krachtbron alles met een enorm gemak en dat maakt de RSQ8 in zekere zin zelfs comfortabeler dan de standaard versies. Wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt is weliswaar een lawine aan vermogen beschikbaar, maar dit wordt zo kalm opgebouwd dat de bestuurder nooit wordt overweldigd of verrast.

Prestaties

Maar... kies voor de sport-stand en de RSQ8 staat op scherp. Nu bouwt de 4.0 liter motor razendsnel toeren op en is deze enorme SUV slechts een speelbal van de krachtbron. De machtige maar geleidelijke acceleratie van zojuist maakt plaats voor agressie, waarbij de V8 harde klappen uitdeelt. Tegelijkertijd is merkbaar dat Audi er alles aan heeft gedaan om dat vermogen controleerbaar te maken. Het is duidelijk merkbaar dat het sterk aangepaste onderstel geen enkele moeite heeft met het motorgeweld. Ook wie niet over genen van een coureur beschikt blijft de RSQ8 (bijna) altijd de baas.

Met een sprint vanuit stilstand tot 100 km/u in 3.8 seconden is de RSQ8 minstens zo snel als een volbloed sportwagen. De pret houdt op bij 250 km/u, maar wie kiest voor het "Dynamic"-pakket kan door naar de 305 km/u. Toch is de sensatie in deze grote, hoge SUV een heel andere dan in een traditionele sportwagen. Waar een sportwagen venijnig kan zijn, is de RSQ8 altijd machtig. Alleen bij het remmen verraadt de RSQ8 zijn ware omvang en gewicht, want de bestuurder moet hard op het rempedaal staan en dan nog is de remweg beduidend langer dan bij een lichtere, lagere sportwagen. Kenmerkend voor de (optionele) keramische remmen van de testauto is het matige gevoel in het rempedaal.

Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar er is ook enige aandacht voor brandstofbesparing. Wanneer weinig vermogen wordt gevraagd, worden 4 van de 8 cilinders tijdelijk uitgeschakeld om brandstof te besparen. In plaats van een start/stop-systeem heeft de RSQ8 een start/afrem-systeem, want zodra de snelheid beneden de 22 km/u komt, kan de elektronica er al voor kiezen om de motor geheel uit te schakelen. Dankzij zogenaamde "mild hybrid" techniek kan de motor daarna weer worden gestart met "gratis" energie. Tijdens het remmen en uitrollen kan de RSQ8 namelijk bewegingsenergie omzetten in elektriciteit. Volgens Audi kan hiermee tot 0.8 liter benzine per 100 km worden bespaard.

Weggedrag

Toch wilde Audi meer dan alleen een "bom" op wielen maken. Om er voor te zorgen dat de RSQ8 niet alleen snel maar ook wendbaar is, is het onderstel ingrijpend aangepast. Zo is de spoorbreedte vergroot met 13 mm voor en 5 mm achter. Op die manier is de auto van nature stabieler.

Daarbij kan de RSQ8 optioneel worden voorzien van vierwielbesturing, waarvan de software zo is geprogrammeerd dat de RSQ8 scherper reageert dan een gewone Q8 met vierwielbesturing. Heel bijzonder is de actieve anti-rol bar. Dit is geen rolkooi zoals in een sportwagen, maar een verstevigingsbalk onder de motorkap waardoor het koetswerk meer of minder meegeeft in het terrein en/of in de bocht. Afhankelijk van de situatie kan deze stugger of minder stug worden gemaakt, zodat de auto scherper of juist comfortabeler is.

Het resultaat van al deze aanpassingen is in de praktijk niet alleen merkbaar, maar zelfs verbluffend. De RSQ8 helt in de bocht hoegenaamd niet over! De hoge zitpositie zorgt voor een heel andere ervaring, maar desondanks kunnen bochten worden genomen alsof dit een lage sportcoupé is! Wanneer de snelheid in de bocht zo hoog oploopt dat de inzettenden al uit hun sport-stoelen worden geslingerd, geeft het onderstel van de RSQ8 nog geen krimp.

Het uitgesproken sportieve karakter heeft volgens Audi nauwelijks invloed op de terreinwaardigheid van de RSQ8. De extra spoilers hebben de in- en uitloophoek iets verminderd, maar aan de grip is geen enkele concessie gedaan. Ook de bodemvrijheid is gelijk aan die van de standaard Q8. Bovendien heeft de RSQ8 zich tijdens tests van Audi zelf evenzeer weten te bewijzen op de Nürburgring in Duitsland als in zandduinen in de Sahara. Daarbij is volgens Audi dezelfde auto met dezelfde banden en velgen gebruikt. Helaas bood de testrit door de randstad geen mogelijkheden om die claims te bevestigen dan wel te ontkrachten...

Uiterlijk

Wie een bijzondere auto koopt, doet dat ook om op te vallen en daarin slaagt de RSQ8 uitstekend. Dat wil zeggen: wanneer voor de juiste kleur wordt gekozen. Tijdens een eerste kennismaking met de RSQ8 in de fabriek toonde Audi een prachtige groene demo. De zwarte testauto met optioneel "zwart pakket" lijkt zijn vormen juist te verhullen, waardoor al die aanpassingen van Audi teniet worden gedaan.

De neus van iedere RSQ8 is uniek voor deze uitvoering met een bredere en imposante grille met een omlijsting in het zwart. Zoals hier getoond kunnen de logo's worden uitgevoerd in zwart voor een nog meer "illustere" uitstraling. Let ook op de enorme luchthappers aan weerszijden van de onderbumper. Alhoewel de RSQ8 met zijn monsterlijke motor daadwerkelijk meer koeling nodig heeft, zijn deze roosters alleen decoratief. De honingraatpatronen in de grille zijn zo groot, dat de sensoren van de radar vrijwel binnen de "vakken" passen.

Uitrusting

Audi wilde de RSQ8 veelzijdiger maken dan de Q8. Daarmee doelt de fabrikant niet alleen op de combinatie van ruimte, comfort, sportiviteit en terreinwaardigheid, maar ook aan de vele opties voor de aankleding. Net zoals het uiterlijk extravagant is, is het interieur ook extreem aangekleed.

De Q8 is het topmodel van Audi en dus voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft. Denk daarbij aan een geheel digitaal dashboard, stemherkenning (met beperkte mate van begrip van volzinnen), en een uitgebreid audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Voor de RSQ8 komen daar vrij programmeerbare rij-modi bij (zelf bepalen van het karakter van de motor, het onderstel en de versnellingsbak) plus heel veel informatie over de werking van het mechaniek. Zo worden de G-krachten, sprinttijden, bandenspanning en temperatuur van alles van de olie tot de banden getoond. Kortom: alles om deze bom optimaal onder controle te houden.

Conclusie

Audi's topmodel is nu nog spannender met een nieuwe topuitvoering. Aan de buitenwereld maakt Audi duidelijk dat dit de ultieme Q8 is met unieke lakkleuren, enorme velgen en zwarte accenten. Daarbij geeft de op maat gemaakte grille de RSQ8 een imposante uitstraling. In het interieur zijn ook de nodige sportieve elementen te vinden, inclusief functies waarmee coureurs in spe precies weten wat er gaande is onder de enorme motorkap.

Met een vermogen van 600 pk / 800 Nm behoort de RSQ8 tot de allersnelste SUV's die er te koop zijn. Toch heeft de RSQ8 een heel eigen karakter. Indien gewenst is de RSQ8 stil, comfortabel en poeslief. Alleen wanneer wordt gekozen voor de dynamische modus toont de RSQ8 zijn ware kunnen. Dan zijn de prestaties en zelfs het weggedrag van sportwagen-niveau. Een groot verschil met andere snelle SUV's is, dat Audi er alles aan doet om het rijden zo makkelijk mogelijk te maken. Ook op hoge snelheid is de RSQ8 verrassend eenvoudig te hanteren. De Audi RSQ8 is dus zeker "de bom", maar wel één die gecontroleerd tot explosie wordt gebracht.

plus Extreem sterke motor

Nog steeds vaardig in het terrein min Hoog verbruik

Hoofdsteunen te laag

Harde achterkant voorstoelen onprettig voor achterpassagiers

Land Rover Range Rover Sport

"Nergens vies van"

Tesla Model X

"Het kan dus wél"

Maserati Levante

"Dansen op een vulkaan"

Mercedes GLE Coupe

"Niet omdat het moet, maar omdat het kan"