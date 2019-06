Maserati Levante Trofeo en GTS nu leverbaar

20 juni 2019 | De Maserati Levante met V8-motor, de Trofeo danwel GTS, wordt vanaf deze herfst leverbaar in Nederland. Tijdens de Autosalon van Genève 2019 kondigde Maserati de komst van het Levante Trofeo topmodel voor de Europese markt al aan. Tegelijkertijd volgt ook de Levante GTS, die eerder dit jaar al werd gepresenteerd op de Shanghai Motor Show.

De Trofeo, het vlaggenschip van de Maserati Levante-serie, is met een topsnelheid van 299 km/u één van de snelste SUV's in zijn soort. Hij beschikt over een 3,8-liter V8 Twin Turbo-krachtbron die goed is voor 580 pk bij 6.250 tpm. De Levante Trofeo wordt geleverd met Maserati's Integrated Vehicle Control System (IVC) én een nieuwe 'Corsa' (Race) rijstand met Launch Control-functie.

Uiterlijk onderscheidt de Levante Trofeo zich door een nieuwe aluminium motorkap met dubbele ventilatieopeningen, 21 inch gesmede aluminium velgen, een carbon voorsplitter, lamellen in de grille, zijskirts, een achterdiffuser en Trofeo-emblemen; eigenschappen waarmee het topmodel binnen de Levante-range direct herkenbaar is.

De exclusieve Trofeo Launch Edition, waarvan de productie voor Europa beperkt is tot slechts 50 exemplaren, is beschikbaar in drie unieke exterieurkleuren: mat Blu Emozione, Giallo Modenese en Rosso Magma. Het interieur is voorzien van sportstoelen met authentiek zwart 'Pieno Fiore' leder met rode, blauwe of gele contraststiksels. De blauwe en gele stiksels zijn exclusief voorbehouden aan de Launch Edition, die tevens wordt geleverd met een een nieuwe, mat uitgevoerde carbon sierinleg.

De GTS beschikt eveneens over de 3,8-liter V8 Twin Turbo, die in dit geval 530 pk levert. Uiterlijk onderscheidt het model zich door elegantie, met een agressieve touch voor de voor- en achterbumper.

De Levante V8-uitvoeringen zijn per direct in Nederland te bestellen. Prijzen beginnen bij € 221.800 voor de GTS en € 241.900 voor de Trofeo. De exclusieve Levante Trofeo Launch Edition wordt leverbaar vanaf € 262.000.