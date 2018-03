Maserati Levante nu ook als Trofeo

29 maart 2018 | Op de New York International Auto Show onthult Maserati de eerste Levante die rond een V8-motor is gebouwd. Het betreft de Levante Trofeo, de ultieme Maserati onder de SUV's, die in 3,9 seconden van 0-100 km/h accelereert en een topsnelheid van 304 km/h haalt.

De Levante Trofeo is uitgerust met een van de krachtigste motoren die ooit in een Maserati is gemonteerd: een 3,8-liter Twin Turbo V8-motor die ontworpen is om samen te werken met het Q4 Intelligent All-Wheel Drive-systeem en die goed is voor 590 pk bij 6250 tpm en een maximumkoppel van 730 Nm bij 2250 tpm. Deze motor levert het hoogste vermogen per liter (156 pk/liter) van alle krachtbronnen die Maserati ooit heeft geproduceerd en wordt, zoals alle benzinemotoren van Maserati, met de hand gemaakt door Ferrari in Maranello (Italië). Het chassis van de snelste Levante ooit is afgesteld om het hogere vermogen aan te kunnen.

Het onmiskenbare Levante-ontwerp is nog sportiever geworden in deze Trofeo, die de top van de modellijn vormt. De sierlijke restyling was voornamelijk gericht op het onderpaneel aan de voorkant en de achterbumper en wordt geaccentueerd door de 22-inch Orione-velgen van gesmeed aluminium, de grootste ooit op een Maserati gemonteerd, die verkrijgbaar zijn in een gepolijste en een matte finish.

De zijluchtinlaten in het onderpaneel hebben een nieuwe, opvallendere vorm, met twee aerodynamische vleugels die het stabiliteitsgevoel versterken doordat het gewicht van de voorkant van de auto visueel naar de enorme voorwielen wordt 'geduwd'. De sierringen van koolstofvezel aan de zijkanten en de splitter van koolstofvezel helpen om de luchtstroom beter te verdelen. De achterkant oogt bovendien breder en gespierder dankzij een scherper horizontaal element van koolstofvezel en een extractor in carrosseriekleur aan de onderkant die de vier ovalen uitlaatsierstukken in een donkere finish omhullen.

De Levante Trofeo heeft Full Matrix LED-koplampen, een grille met dubbele verticale spijlen in pianozwarte finish aan de voorkant, een onderpaneel met honingraatstructuur, portiergrepen in carrosseriekleur, ovalen uitlaatsierstukken in een donkere finish en sportief rood, blauw, zwart, zilver of geel gelakte remklauwen. En als bekroning prijkt een speciaal Trofeo Saetta-logo op de beeldbepalende C-stijl van deze SUV in coupéstijl.

Bijzondere details, zoals de laaggeplaatste splitter, de sierringen in de voorste luchtinlaten, de sideskirt-inzetstukken en de extractor aan de achterkant, zijn gemaakt van ultralichte, hoogglanzende koolstofvezel, wat de Levante Trofeo een race-uiterlijk geeft. De motorkap is ook nieuw en heeft twee opvallende luchtinlaten voor een betere koeling van de cilinderkoppen. De motorkap is gemaakt van hoogglanzende koolstofvezel met een V8-inscriptie en de beeldbepalende drietand, terwijl de cilinderkoppen en inlaatspruitstukken rood gelakt zijn.

De nieuwe afwerking en schakelpeddels in matte 3D-koolstofvezel, het instrumentenpaneel met speciaal display, de vloermatten met metalen Trofeo-emblemen en de Maserati-klok met unieke wijzerplaat benadrukken op het exclusieve sportieve karakter van deze buitengewone Levante, die standaard is uitgerust met een Bowers & Wilkins Premium Surround Sound-audiosysteem van 1280 Watt.

De productie van de Levante Trofeo begint deze zomer in de gerenoveerde Maserati-fabriek in Mirafiori bij Turijn (Italië). De snelste Levante in de geschiedenis van Maserati is in eerste instantie bedoeld voor overzeese exportmarkten, waaronder de Verenigde Staten en Canada.