 21 september 2026

Lynk Co

Lynk Co introduceert 07 GT

21 september 2026 - De Chinese specificatie van de Lynk & Co 07 GT wordt voor het eerst aan het Europese publiek getoond op de Paris Motor Show 2026. Het is tevens de eerste keer dat Lynk & Co deelneemt aan de autoshow, waar het merk ook de bestaande plug-in hybrides 08 en 01, en de volledig elektrische 02 presenteert.

De Lynk & Co 07 GT werd in juni 2026 voor het eerst getoond in China. Het automodel combineert een onderscheidend sport-touringdesign met de innovatie die kenmerkend is voor alle Lynk & Co-modellen. De Lynk & Co 07 GT wordt op de Paris Motor Show gepresenteerd en blijft, samen met de overige modellen, gedurende het evenement tentoongesteld op de beursstand.

Lynk Co

Bezoekers kunnen ook kennismaken met het huidige Europese modellenportfolio van Lynk & Co: de Lynk & Co 08, een plug-in hybride met een lange elektrische actieradius, de volledig elektrische Lynk & Co 02 en de populaire plug-in hybride Lynk & Co 01.

Waar de Lynk & Co 07 GT een vooruitblik biedt op de toekomstige productrichting van het merk, weerspiegelt het volledige modellenportfolio zowel het huidige aanbod als de ambities voor de toekomst.