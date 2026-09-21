Lynk Co introduceert 07 GT

De Lynk & Co 07 GT werd in juni 2026 voor het eerst getoond in China. Het automodel combineert een onderscheidend sport-touringdesign met de innovatie die kenmerkend is voor alle Lynk & Co-modellen. De Lynk & Co 07 GT wordt op de Paris Motor Show gepresenteerd en blijft, samen met de overige modellen, gedurende het evenement tentoongesteld op de beursstand.

Bezoekers kunnen ook kennismaken met het huidige Europese modellenportfolio van Lynk & Co: de Lynk & Co 08, een plug-in hybride met een lange elektrische actieradius, de volledig elektrische Lynk & Co 02 en de populaire plug-in hybride Lynk & Co 01.

Waar de Lynk & Co 07 GT een vooruitblik biedt op de toekomstige productrichting van het merk, weerspiegelt het volledige modellenportfolio zowel het huidige aanbod als de ambities voor de toekomst.