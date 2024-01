Lotus werkt samen met Bosch en Mobilize

Via het laadnetwerk van Bosch krijgen Lotus-rijders toegang tot meer dan 600.000 openbare laadstations in dertig Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Lotus blijft het laadnetwerk in Europa uitbreiden door de komende tijd extra laadaanbieders toe te voegen.

Via een tik op de Lotus Charging Card hebben Lotus-rijders toegang tot het netwerk en vinden ze alle benodigde informatie via de Lotus Cars smartphone-app. Met de app kunnen gebruikers hun laadhistorie bijhouden, de kosten beheren en de status van de accu van de auto op afstand inzien.

Mike Johnstone, Chief Commercial Officer bij Lotus Group: "De laadinfrastructuur blijft in sommige landen één van de grootste obstakels voor de adoptie van elektrische auto's. We moeten het gemakkelijker dan ooit maken om een elektrische auto te bezitten, om de transitie naar elektrificatie te versnellen. Samenwerking in de gehele sector is hierbij van cruciaal belang. Via de partnerships met Bosch en Mobilize Power Solutions kunnen we onze klanten nog meer vertrouwen bieden in het bezit van een elektrische Lotus, door hen meer en comfortabele opties te bieden, ongeacht waar ze zich in Europa bevinden".

De elektrische modellen van Lotus onderscheiden zich door korte laadtijden, om Lotus-rijders razendsnel weer op weg te hebben. Via een snellader (DC) van 350 kW kunnen de Eletre en Emeya onder ideale omstandigheden in ongeveer vijf minuten tijd een extra actieradius van circa 120 km bijladen. Dezelfde snellader kan de actieradius voor de SUV in 20 minuten en voor de GT in 18 minuten onder ideale omstandigheden vergroten van 10-80%.

Lotus HyperOS, het infotainmentsysteem van de Eletre en Emeya, maakt gebruik van slimme EV-routeplanning om Lotus-rijders te helpen openbare laadvoorzieningen in de buurt te vinden. Deze functie vermindert de rijbereikangst en kan de reistijd verkorten. Het systeem kan alternatieve routes voorstellen op basis van het actuele batterijverbruik.