Lotus vernieuwt aanbod Eletre en Emeya

Met onmiddellijke ingang biedt Lotus de Eletre en Emeya aan als '600' en '900'. Deze modelaanduidingen verwijzen naar de motorvermogens die voor de twee modellen beschikbaar zijn. Lotus combineert deze nieuwe versies met voorgedefinieerde uitrustingsniveaus waarin populaire opties en keuzemogelijkheden zijn gebundeld.

Met de recentelijke introductie van de Emira Turbo SE, keerde een historisch verantwoorde benaming voor het uitrustingsniveau terug. Lotus zet deze strategie voort binnen het volledig nieuwe aanbod van de Eletre en Emeya, en steekt klassieke aanduidingen als GT en GT SE in een nieuw, modern jasje.

De Lotus Eletre is nu leverbaar in zes verschillende uitrustingsniveaus: Eletre 600, 600 GT, 600 GT SE en 600 SPORT SE, evenals 900 SPORT en Eletre 900 SPORT CARBON. Voor de Lotus Emeya gelden dezelfde aanduidingen, de Emeya 600 is echter niet leverbaar in Europa. Binnen deze specifieke uitrustingsniveaus kunnen klanten de auto's naar eigen smaak samenstellen aan de hand van een selectie van optionele pakketten, individuele opties en kleuren. Voor de Eletre zijn Zenith White en Akoya White aan het kleurenpalet toegevoegd, terwijl voor het interieur de interieurthema's Quartz en Jasper aan de keuzemogelijkheden zijn toegevoegd, waarbij de nieuwe LOTUSWEAR Performance Fabric wordt toegepast voor de stoelbekleding.

Overzicht van de belangrijkste standaardvoorzieningen per model:

Eletre 600: 450 kW (612 pk) dual-motor, 4WD, 112 kWh batterijpakket, 22 kW boordlader, actieve luchtvering met Continuous Damping Control, 20-inch wielen, torque vectoring d.m.v. het remsysteem, Matrix LED-koplampen, KEF PREMIUM audiosysteem met 15 luidsprekers, 29 inch augmented reality HUD, 4-zone klimaatbeheersing, interieurthema Jasper met LOTUSWEAR Performance Fabric stoelbekleding

Eletre 600 GT: Highway Assist pakket, Parking pakket, 22-inch lichtmetalen wielen, remklauwen met 6 zuigers

Eletre 600 GT SE: Intelligent glazen dak, KEF REFERENCE audiosysteem met 23 luidsprekers, configureerbare sfeerverlichting, verlichte dorpellijsten

Eletre 600 SPORT SE: Lotus Dynamic Handling pakket, actieve achterspoiler, voorstoelen met ventilatie en massagefunctie, soft-close portieren

Eletre 900 SPORT: 675 kW (918 pk) dual-motor, 2-traps transmissie, Lotus Dynamic Handling pakket, actieve achterspoiler, interieurthema Quartz met LOTUSWEAR Performance Fabric stoelbekleding

Eletre 900 SPORT CARBON: uitgebreid Carbon Fibre pakket exterieur, Carbon Fibre pakket interieur, Sports voorklep (lichtgewicht composietmateriaal), voorstoelen met ventilatie en massagefunctie, soft-close portieren

Emeya 600 GT: 450 kW (612 pk) dual-motor, 4WD, 102 kWh batterijpakket, 22 kW boordlader, actieve luchtvering met Continuous Damping Control, Highway Assist pakket, Parking pakket, 21-inch wielen, remklauwen met 6 zuigers, torque vectoring d.m.v. het remsysteem, Matrix LED-koplampen, KEF PREMIUM audiosysteem met 15 luidsprekers, 51 inch augmented reality HUD, 4-zone klimaatbeheersing, interieurthema Jasper met LOTUSWEAR Performance Fabric stoelbekleding

Emeya 600 GT SE: Intelligent glazen dak, hands-free bediende achterklep, configureerbare sfeerverlichting, verlichte dorpellijsten

Emeya 600 SPORT SE: Lotus Dynamic Handling pakket, actieve achterspoiler, actieve achterdiffuser, actieve luchtdam voor, voorstoelen met ventilatie en massagefunctie, soft-close portieren

Emeya 900 SPORT: 675 kW (918 pk) dual-motor, 2-traps transmissie, Lotus Dynamic Handling pakket, actieve achterspoiler, interieurthema Quartz met LOTUSWEAR Performance Fabric stoelbekleding

Emeya 900 SPORT CARBON: uitgebreid Carbon Fibre pakket exterieur, uitgebreid Carbon Fibre pakket interieur, actieve achterdiffuser, actieve luchtdam voor, voorstoelen met ventilatie en massagefunctie, soft-close portieren

De Lotus Eletre en Emeya 600 en 900 zijn per direct te bestellen en worden deze zomer in de showroom verwacht. De opnieuw samengestelde uitrustingsniveaus hebben geleid tot een herziene prijsstelling. Voor de Eletre beginnen de prijzen bij € 103.795, de vanafprijs van de Emeya 600 GT bedraagt € 111.995.