Lotus Emira

Lotus Emira nu ook als Turbo SE

4 maart 2025 - Lotus heeft het Emira aanbod vernieuwd met de nieuwe, krachtigere Emira Turbo SE die zich naast de Emira V6 positioneert. De naamgeving van de nieuwe Emira Turbo SE is afkomstig uit de geschiedenis van Lotus. De Emira Turbo SE is ook een eerbetoon aan het tijdperk waarin de turbo voor het eerst werd toegepast. Om precies te zijn in 1980, met de lancering van de Turbo Esprit, een van de eerste productiesportwagens die deze technologie gebruikte.