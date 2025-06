Lotus introduceert Emira V6 SE en Turbo

De zescilinder aandrijflijn van de Emira blijft ongewijzigd: een supercharged 3,5-liter V6-motor met 400 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak met LSD (Limited Slip Differential) als standaard of een optionele automatische transmissie, goed voor een sprint van 0-100 km/u in 4,3 seconden. De V6-aandrijflijn is aanpast met onder meer een nieuwe compressiebevestiging voor de handgeschakelde versnellingsbak. Dat resulteert in nauwkeuriger schakelen.

Daarnaast zorgen een geoptimaliseerde kalibratie van de dempers en subtiele aanpassingen in de wieluitlijning voor scherpere rijeigenschappen en meer rijcomfort. De auto biedt keuze uit twee chassis- en ophangingsafstemmingen. Tour is afgestemd op dagelijks gebruik op de weg en claimt de optimale combinatie van dynamische prestaties en rijeigenschappen van Lotus met een comfortabeler rijgedrag. Sport belooft een iets stijvere afstelling van de ophanging voor meer dynamisch vermogen en gevoel.

De Emira V6 SE is standaard uitgevoerd in Zinc Grey en onderscheidt zich met kenmerken zoals specifieke V6 SE badges, het uitgebreide Black Pack, 20-inch gesmede lichtmetalen velgen, rode remklauwen en een interieur afgewerkt met alcantara en sportpedalen. De Emira V6 SE biedt 15 exterieurkleuren en zeven interieurthema's. Dit wordt aangevuld met een keuze uit vier remklauwafwerkingen en acht velgdesigns, waarmee het karakter van de auto op unieke wijze tot uitdrukking kan worden gebracht. Prijzen voor de Emira V6 SE beginnen in Europa (Duitsland) vanaf € 117.500 en in UK vanaf £96.500.

Verbeterd

Tegelijk met de introductie van de V6 SE voorziet Lotus de bestaande Emira-uitvoeringen van een reeks technische verbeteringen die zowel de prestaties op het circuit als het dagelijkse rijcomfort moeten verbeteren. Het koelsysteem is geoptimaliseerd door een andere routing van de koelmiddelleidingen. Hierdoor worden de transmissieoliekoeler en de hoofdkoelradiator efficiënter gevuld. Dat zorgt voor betere koeling en een lager voertuiggewicht. Ook het airconditioningsysteem is herzien, wat zorgt voor een stabieler interieurklimaat bij hoge temperaturen. De motorthermostaat opent voortaan bij 75°C in plaats van 65°C. Daardoor zijn de prestaties en verwarming bij zware belasting verbeterd. Tot slot is ook de transmissie met dubbele koppeling (DCT) opnieuw gekalibreerd. Dit leidt tot snellere schakeltijden, betere schakelkwaliteit en een soepelere samenwerking tussen aandrijflijn en bestuurder.

Op het gebied van veiligheid is de Lotus Emira standaard uitgerust met geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). Bovendien is er de optie van een Extended Co-Driver Pack voor extra ondersteuning. Het model is standaard voorzien van Autonomous Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning, Blind Spot Warning, Traffic Sign Recognition (TSR) en Fatigue Detection. Het optionele Extended Co-Driver Pack voegt daar Adaptive Cruise Control (alleen compatibel met automatische transmissie), Rear Cross Traffic Alert, Door Opening Warning en High Beam Assist aan toe. Al deze systemen zijn ontworpen om de veiligheid te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het pure rijplezier dat zo kenmerkend is voor de Emira. Via een gebruiksvriendelijk menu kan de bestuurder het gewenste ondersteuningsniveau geheel naar eigen voorkeur instellen.

Emira Turbo

De Emira Turbo markeert het instapmodel in het Emira programma, ontworpen voor dagelijks gebruik met behoud van de Lotus rij-ervaring. Hij wordt aangedreven door dezelfde 4-cilinder twin-scroll turbomotor en 8-traps DCT versnellingsbak als in de Turbo SE, beide afkomstig van technologiepartner AMG, en sprint van 0-100 km/u in 4,4 seconden. De Emira Turbo beschikt over de rijmodi Tour en Sport en onderdelen zoals dubbele wishbones, een geïntegreerde achterspoiler en elektrohydraulische stuurbekrachtiging.

Standaard is de Emira Turbo voorzien van moderne veiligheidstechnologieën zoals Autonomous Emergency Braking, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Warning en Fatigue Detection. Daarnaast beschikt de Emira Turbo over 12-voudig elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, een 190W audiosysteem en draadloze ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Optioneel kunnen klanten kiezen voor pakketten zoals het Convenience Pack, Extended Co-Driver Pack en Extended Lower Black Pack, die zowel de functionaliteit als het uiterlijk verbeteren. Aan de buitenkant valt de Emira Turbo op met Turbo badges, geel-zwarte Lotus emblemen en satijnzilveren details. Prijzen voor de Emira Turbo in Europa (Duitsland) beginnen bij €97.500 en in UK vanaf £79.500.

Racing Line

Tot slot lanceert Lotus de Racing Line. Lotus introduceert deze nieuwe designoptie, die beschikbaar is op de Turbo SE en V6 SE, voor liefhebbers die hun Emira een extra sportieve uitstraling willen geven. Racing Line voegt een subtiele, lagere krijtstreep toe in geel, rood of zilver afgestemd op de kleur van de remklauwen - de spiegelkappen krijgen dezelfde accentkleur. Racing Line-badges met een bijpassend accent, hoogglans zwarte velgen en een zwart en zilverkleurig logo maken de dynamische look compleet. Binnenin wordt het karakter versterkt door een speciale interieurbadge en stiksels in de gekozen accentkleur.