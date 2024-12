Lotus lanceert Emira Limited-serie

Begin dit jaar markeerde de 'First Edition' de marktintroductie van de Emira sportwagen met de viercilinder middenmotor van technologiepartner AMG. Nu breidt Lotus dat aanbod uit met de Emira Limited. De exterieurdetails van de vijf Emira Limited-uitvoeringen worden allemaal af-fabriek aangebracht in de fabriek in Hethel in het Verenigd Koninkrijk en maken deel uit van de overall kleurstelling van de auto's. Naast het speciale exterieurdesign en de zwarte Lotus-emblemen is de Emira Limited te herkennen aan de 'Emira Limited 1/12' badges op de B-stijlen en het dashboard. De gekozen kleurschema's zijn een verwijzing naar de historische Formule 1-auto's van Lotus. Sommige Emira Limited-versies leggen ook een directe, zichtbare link naar het iconische startnummer 12. Tot slot wordt elke Emira Limited geleverd met een echtheidscertificaat, wat het unieke karakter van de auto verder versterkt en de waarde ervan voor verzamelaars waarborgt.

Vanaf 2025 biedt het nieuwe 'Chapman Bespoke' personalisatieprogramma Europese klanten van Lotus de mogelijkheid om hun nieuwe Emira én alle andere modellen uit het Lotus productportfolio tot in detail te voorzien van persoonlijke accenten - zowel aan de buitenkant als in het interieur.

Vijf Emira Limited-versies

Lotus brengt de Emira Limited uit in vijf herkenbare kleurstellingen, elk geïnspireerd op verschillende Lotus Formule 1-kleurstellingen uit het verleden:

Emira geïnspireerd op de Lotus Type 99T: dit levendige geel met blauwe accenten herinnert aan de Lotus Type 99T Formule 1-auto waarmee Ayrton Senna succesvol deelnam aan het seizoen 1987. Met Senna achter het stuur was de Type 99T de eerste F1-auto met actieve vering als Lotus-innovatie die een Grand Prix won (Monaco); een prestatie die hij herhaalde in Detroit. De Lotus Type 99T behaalde acht podiumplaatsen en hielp Lotus en Senna aan de derde plaats in het constructeurs- en rijderskampioenschap. Het Lotus-startnummer 12 siert beide zijkanten van de Emira Limited in een blauwe kleur en past bij de zwarte remklauwen, luchtinlaten aan de voor- en zijkanten en de 'LOTUS' merknaam op de achterkant. Emira geïnspireerd op de Type 97T: dit is een interpretatie van de Formule 1-auto uit 1985, waarin Ayrton Senna zijn eerste Grand Prix-overwinning behaalde, op een nat circuit. Senna's teamgenoot Elio de Angelis won de daaropvolgende race op San Marino, terwijl Senna zijn tweede Grand Prix-overwinning later in het seizoen behaalde op Spa-Francorchamps. In totaal noteerde de Type 97T dat jaar negen podiumplaatsen en hielp hij Lotus en Senna aan derde plaatsen in de constructeurs- en rijderskampioenschappen. Deze Emira Limited is een auto in een donkere Shadow Grey met goud kleurstelling. Het startnummer 12 is goudkleurig uitgevoerd op beide flanken van de auto, passend bij de gouden wielen. Emira geïnspireerd op de Type 86: in 1980 zorgde Lotus met de Type 86 met twee chassis' voor een revolutie in de F1-wereld. Het was een eenmalig prototype voor de baanbrekende Type 88 van het jaar daarop. Het ene chassis van de Type 86 zorgde voor de aerodynamica en ondersteunde de radiateurs, terwijl het andere chassis diende voor de coureur en de ophanging, waarop tevens de motor en versnellingsbak waren gemonteerd. Deze Emira heeft een blauwe kleurstelling met rode en zilveren strepen in de kleuren van de toenmalige sponsor Team Lotus. De merknaam 'LOTUS' op de achterkant en het nummer 11 zijn beide in overeenkomstig zilver uitgevoerd. Emira geïnspireerd op de Type 78: de Type 78 Formule 1-auto van Lotus uit 1977 introduceerde het concept van een vleugelvorm onder de vloer, om een lage druk te creëren, waardoor de auto via aerodynamica dichter tegen het asfalt kon worden geduwd. Dit had ook het potentieel om de luchtweerstand te verminderen en de neerwaartse druk te maximaliseren voor betere prestaties. De Type 78 was een succesvol ontwerp, goed voor zeven Grand Prix-overwinningen en elf podiumplaatsen in 1977 en begin 1978. De Emira is uitgevoerd in een donkere Shadow-grijze en gouden kleurstelling. Het nummer 5 (Mario Andretti's Type 78 startnummer in 1977 en 1978) met een halve 'Union Jack' is op de zijkant aangebracht en de gouden en rode details zijn doorgevoerd op de remklauwen en frontsplitter. Emira geïnspireerd op de Type 25: de Lotus Type 25 is één van de belangrijkste Formule 1-auto's voor Lotus. De auto werd beroemd door Jim Clark en won in 1963 het wereldkampioenschap voor constructeurs en coureurs, won 14 Grand Prix' en behaalde van 1962 tot en met 1965 18 podiumplaatsen, omdat hij de uit de luchtvaart afgeleide monocoque introduceerde in plaats van het meer conventionele buizenframe-chassis. Dit bood voordelen op het gebied van sterkte, stijfheid en veiligheid bij een kleinere dwarsdoorsnede, zodat de Type 25 de smalste Formule 1-auto was die de sport tot dan toe had gezien. Een belangrijk veiligheidskenmerk van de Lotus Type 25 waren de vliegtuigachtige brandstoftanks die aan weerszijden in het frame waren gemonteerd. Ze waren licht, flexibel en sterk, waardoor de kans op brandstoflekkage bij een ongeluk werd beperkt. Deze Emira in een Dark Verdant Green-carrosseriekleur met gespoten Hethel Yellow-striping en zwarte remklauwen herinnert aan het seizoen van de Type 25 in 1963. Het interieur in zwart alcantara en gele stiksels maakt het design compleet.

De 5 x 12 Emira Limiteds zijn nu te bestellen bij Lotus-dealers in de 12 Europese landen (Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Luxemburg, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, België, Nederland, Duitsland en Denemarken) waar ze exclusief worden aangeboden. De vanafprijs van de Lotus Emira Limited in Nederland bedraagt € 149.480.