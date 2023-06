Lotus opent nieuwe dealers

Binnen het nieuwe Lotus-netwerk is Lotus Houten gevestigd op de locatie waar het merk Lotus voorheen al jarenlang werd vertegenwoordigd door Van der Kooi Sportscars. Lotus Houten is een geheel eigen vestiging van Lotus Cars Nederland dat in Houten zelf verantwoordelijk is voor de verkoop van nieuwe Lotus-modellen. Van der Kooi Sportscars blijft als servicepartner en authorized repairer op dezelfde locatie actief, en verzorgt er tevens de verkoop van jong-gebruikte Lotus-modellen. Lotus Houten wordt momenteel verbouwd en (her-)opent zijn deuren officieel op 29 juni.

Hedin Automotive

Om tot een landelijk dekkend netwerk te komen, heeft Lotus Cars Nederland, waarvan het hoofdkantoor net als het hoofdkantoor van Lotus Cars Europe is gevestigd langs de A4 in Amsterdam, Hedin Automotive recent aangesteld als officieel sales agent en authorized repairer voor Nederland. Vanaf juni gaat Hedin Automotive het merk als retail- en servicepartner vertegenwoordigen vanuit de vestigingen Lotus Amstelveen en Lotus Veghel. Op termijn volgt een derde locatie in de regio Rotterdam.

Lotus Cars Nederland is verheugd met de lancering van het nieuwe Lotus-netwerk in Nederland. "Onder Van der Kooi Sportscars is Lotus de afgelopen decennia uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Met de Emira sportwagen en Evija hypercar als basis lanceren we voor Lotus nu een geheel nieuw, volledig elektrisch modellengamma en een nieuwe organisatie. Met Hedin Automotive hebben we een gevestigde en professionele retailpartner aangetrokken die het merk Lotus breed gaat vertegenwoordigen. Tegelijkertijd zijn we erg verheugd dat Van der Kooi Sportscars ons als Lotus-partner van het eerste uur blijft vergezellen op deze avontuurlijke reis, die we nu aftrappen met de lancering van de geheel nieuwe Lotus Eletre in Nederland", verklaart Joost Dekkers, Country Manager Nederland & Head of Sales Europe van Lotus Cars Europe.

Debuut Lotus Eletre

Na de vorig jaar gelanceerde Lotus Emira sportwagen en de elektrische Evija supersportwagen debuteert gelijktijdig met de opening van Lotus Houten, Lotus Amstelveen en Lotus Veghel nu ook de 100% elektrische Lotus Eletre in de Nederlandse showrooms. De Eletre is het eerste model binnen een geheel nieuw gamma aan elektrische Lotus-modellen dat de komende jaren op de markt komt. De elektrische SUV met het DNA van een raceauto is vanaf medio juni te (proef)rijden bij alle Lotus-vestigingen, en is leverbaar vanaf € 98.690.