Lotus onthult Emeya

De topuitvoering van de Emeya line-up is uitgerust met Lotus' dual-motor setup. Dat resulteert in een topsnelheid van meer dan 250 km/u en een sprinttijd van 0 naar 100 km/u in minder dan 2,8 seconden. Met een 350 kW DC-snellader kan hij in ongeveer vijf minuten een actieradius van 150 km bijladen en het accupakket binnen 18 minuten tot 80% laden.

De emeya heeft geavanceerde en actieve aerodynamische voorzieningen, zoals de actieve grille in het front, de diffuser aan de achterkant en de achterspoiler. Deze functies worden gecombineerd met een laag zwaartepunt dat Lotus 'hyperstance' noemt. De Emeya is voorzien van een elektronisch geregelde luchtvering. De sensoren van het systeem monitoren de weg 1.000 keer per seconde en passen de vering automatisch aan om een maximale rijkwaliteit te garanderen.

De Emeya bevat geavanceerde materialen uit duurzame bronnen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Daartoe behoren niet alleen een nieuw materiaal dat is gemaakt van hergebruikte vezels uit de mode-industrie, maar ook PVD-aluminium, alcantara, nappaleder en Ultrafabrics PU.

Elke inzittende van de Emeya kan genieten van een audiosysteem dat in samenwerking met KEF is ontwikkeld. Het luidsprekersysteem beschikt onder meer over KEF Uni-Q speakers, de ruimtebesparende Uni-Core subwooferbehuizing en het Dolby Atmos compatibel 3D-surroundgeluid.

In het vierde kwartaal van dit jaar wordt meer informatie over de Emeya vrijgegeven. Ook de prijzen en beschikbaarheid per markt worden in een later stadium bekendgemaakt.