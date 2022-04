ReuZen-stappen

Eerst de naam. De RZ wordt gepositioneerd onder de "RX" en afgaande op de letter "Z" zou de RZ bovenaan moeten staan in de pikorde. Echter, bij Lexus gaat het niet om de volgorde van de letters, maar om de betekenis. De "R" staat voor "radiant" ofwel "energiek". De "Z" verwijst naar zowel "nul emissie" ("zero emission") als de Z-as in de wiskunde die een extra dimensie geeft.

Vormgeving

En die extra dimensie is waar het allemaal om draait bij de RZ! De RZ staat namelijk op een exclusief voor elektrische auto's ontwikkeld platform. Er is dus geen versie met benzine- of dieselmotor. Dit unieke platform gaf de ontwerpers de nodige vrijheid die een gedeeld platform niet biedt. Daarom is de RZ veel dynamischer en gestroomlijnder dan de andere SUV's van Lexus. Let daarbij op de lage neus met de spannende lijnen die voorheen alleen in de grille van een Lexus waren te vinden.

Heel bijzonder zijn de twee kleine spoilers op de achterklep. Hiermee zouden wervelingen van de lucht naast de auto teniet worden gedaan, waardoor de auto stabieler rechtuit zou rijden.

Daarbij zorgt het "e-TGNA" (electric Toyota Global New Architecture) platform voor veel binnenruimte, gecombineerd met extra stevigheid (voor de veiligheid en goede rijeigenschappen). Zo is de batterij niet alleen in de vloer verwerkt, maar maakt deze zelfs deel uit van de dragende constructie. Steviger kan niet!

Tijdens deze eerste kennismaking in een fotostudio was rijden niet mogelijk, maar proefzitten wel. Dat leert dat de RZ zowel voor- als achterin volop ruimte biedt. Dankzij de slimme opzet is de binnenruimte zelfs beter dan de grotere RX! De RZ biedt niet de hoge zit en het machtige gevoel dat kenmerkend is voor SUV's. In feite is de zit even hoog als in de Lexus ES, namelijk 275 mm. Tegelijkertijd nodigt de RZ uit om de stoelen iets achterover te zetten, zoals in een coupé. Kortom: alleen al met de zitpositie weet de RZ zich te onderscheiden!

Uitrusting

Zoals het hoort bij een "premium merk" is de cabine gemaakt van hoogwaardige materialen. Die bestaan voortaan deels uit gerecycleerde grondstoffen om de milieubelasting al tijdens de productie te verminderen. Net als veel andere auto's kan ook de RZ de kleur van de interieurverlichting variëren. Nieuw is de mogelijkheid om patronen op het deurpaneel te tonen en dat geeft dezelfde warme schaduwen op de grond als onder het bladerdak van een bos. Het is allemaal heel subtiel, maar viel zelfs tijdens het proefzitten meteen in positieve zin op.

„deze luxe Japanner weet zich niet alleen te onderscheiden van andere elektrische auto's, de RZ zet zelfs ReuZen-stappen voor het merk Lexus“

Ook nieuw is "knie verwarming". Rond de knieën van de bestuurder en bijrijder is een elektrische "straalkachel" geplaatst die het gevoel zou geven van een warme deken op schoot. Doordat deze zogenaamde "radiant heater" direct op het lichaam is gericht zou deze veel efficiënter zijn dan een traditionele kachel die het hele interieur verwarmt (alhoewel die nog steeds aanwezig is).

Elektrische auto

Als het om de elektrische aandrijflijn gaat is Lexus minder vooruitstrevend. De RZ wordt standaard geleverd met een 71 kWh sterke batterij waarop zo'n 400 km kan worden afgelegd. Volgens Lexus is dat de beste balans tussen bereik, prijs, gewicht en prestaties en Autozine is het daar volledig mee eens. Hiermee kan zorgeloos worden gereden en is ook voldoende vermogen beschikbaar om een sprintje te trekken.

De RZ beschikt over twee elektromotoren, die respectievelijk tussen de voor- en achterwielen zijn geplaatst om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden. De beide motoren verdelen het vermogen variabel, afhankelijk van de omstandigheden, het gevraagde vermogen en de stuuruitslag. Hiermee zou de balans in het koetswerk verbeteren en zou de auto een vertrouwenwekkender gevoel geven.

Omdat zelfs de eenvoudigste elektrische auto nauwelijks trilling of motorgeluiden produceert, heeft Lexus een andere manier gevonden om zich te onderscheiden. Het vermogen wordt volgens de technici op een heel natuurlijke manier opgebouwd en daarom zou de RZ meer rust geven dan andere elektrische auto's. De RZ zal daarom naar verwachting niet venijnig snel zijn en laat zich ook niet volledig met één pedaal rijden.

Daarbij onderscheidt de elektrische aandrijflijn zich op een heel andere manier. Wettelijk moet iedere fabrikant garanderen dat een batterij na 8 jaar of 160.000 km nog minimaal 80% van zijn vermogen levert. Lexus belooft 10 jaar en een miljoen kilometer.

Weggedrag

De oplettende kijker heeft het al gezien op de foto's: het interieur van de "testauto" heeft een half stuurwiel! Standaard wordt de RZ geleverd met een vertrouwd rond stuurwiel en conventionele besturing. Optioneel kan worden gekozen voor "One Motion Grip" en dan heeft de RZ een stuurknuppel zoals een vliegtuig. Hierbij wordt het dashboard ook aangepast, want het eerste voordeel van een stuurknuppel is dat de klokken eenvoudig bovenop de stuurkolom kunnen worden geplaatst en dan makkelijker zijn af te lezen.

De belangrijkste reden om te kiezen voor een stuurknuppel is een technische. Wanneer wordt gekozen voor "One Motion Grid" is het stuur niet verbonden met de voorwielen middels een stang. De besturing is geheel elektrisch en daarom kan de stuuruitslag variëren afhankelijk van de omstandigheden. Een camera leest zelfs het wegdek en kan daarom voorspellen wat de bestuurder zal doen voordat deze dat doet. Hiermee kan Lexus naar eigen zeggen het weggedrag verder verfijnen dan tot nu toe mogelijk was met conventionele techniek.

Om te beoordelen of de techniek doet wat het belooft, zal moeten worden gewacht op de eerste proefrit. Die staat eind 2022 gepland, want dan worden de eerste exemplaren van de RZ geleverd.

Conclusie

Hoe weet de Lexus RZ zich te onderscheiden van elektrische auto's van alledaagse merken? Niet met de elektrische aandrijflijn. Zowel de batterijtechniek als de elektromotoren zijn niet wezenlijk anders dan die van andere elektrische auto's. Ook de actieradius en het vermogen zijn goed, maar niet uitzonderlijk.

Met nieuwe techniek wil Lexus nog meer verfijning bieden dan gebruikelijk bij elektrische auto's. Zo zou de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd en verdeeld over de voor- en achterwielen voor meer rust en een meer vertrouwenwekkend gevoel zorgen. Volledig elektrische besturing zou samen met een camera die de weg "leest" het gedrag van de bestuurder voorspellen. Dat zou het weggedrag van de RZ naar een hoger niveau moeten tillen dan tot nu toe mogelijk was met conventionele techniek.

Tenslotte onderscheidt de RZ zich met de typische Lexus-aanpak. De vormgeving combineert organische vormen met hoogtechnologische elementen. Het interieur is uitnodigend en dankzij de bouw op een platform dat is gemaakt voor elektrische auto's zeer ruim. Een warm welkom komt letterlijk en figuurlijk van de nieuwe "knieverwarming". Kortom: deze luxe Japanner weet zich niet alleen te onderscheiden van andere elektrische auto's, de RZ zet zelfs ReuZen-stappen voor het merk Lexus.