Lexus RX nu ook als F Sport Design

Met de toevoeging van de nieuwe uitvoering is de uitstraling van de Lexus RX 500h F SPORT Line ook beschikbaar op de andere hybride-uitvoeringen, de RX 350h en de Plug-in Hybride RX 450h+. Dit betreft nieuwe bumpers met satijnzilveren details, een zwarte grille met mesh-design, hoogglans zwarte 21 inch wielen en zwarte spiegelkappen geven de F SPORT Design een stoer en sportief uiterlijk.

De F SPORT Design-details zorgen ervoor dat de Lexus RX direct opvalt. De nieuwe uitvoering is te bestellen in de zeven carrosseriekleuren, waarvan F White en Sapphire Blue, twee exclusieve kleuren voor sportieve F SPORT-uitvoeringen, nieuw zijn voor de RX 350h en RX 450h+.

RX met plug-in hybridetechnologie

De Lexus RX F SPORT Design-uitvoering wordt leverbaar voor de RX 450h+ en de RX 350h. In Nederland is de RX 450h+ de populairste variant. Deze eerste plug-in hybridevariant binnen de RX-line-up beschikt over een 2,5-liter hybridemotor en een 18,1 kWh-lithium-ion batterij. Het systeemvermogen bedraagt 227 kW/309 pk en het maximale koppel 572 Nm. De acceleratie van 0-100 km/h duurt 7,0 seconden. Het theoretische gemiddelde verbruik volgens de WLTP-norm komt uit op 1,1-1,2 l/100km (CO2: 25-26 g/km). De 18,1 kW batterij is goed voor een elektrische actieradius van maximaal 69 km (WLTP). In EV-modus is de topsnelheid begrensd tot 135 km/h.

Najaar 2023

Met de nieuwe F SPORT Design wordt een nieuwe optie toegevoegd voor klanten van de Lexus RX. Vanaf dit najaar wordt de Lexus RX F SPORT Design geleverd in Nederland. Bestellen van de nieuwe uitvoering kan per direct.