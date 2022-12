Vijf EuroNCAP sterren voor Lexus RX

Op zoek naar een Lexus RX 450hL Luxury Line?

bynco heeft er 3 vanaf € 42.200,-

De kwaliteit van de technologische vooruitgang heeft ertoe bijgedragen dat de nieuwe Lexus RX een topscore van vijf sterren heeft behaald in de onafhankelijke, strenge veiligheidstest van Euro NCAP. In de beoordeling wordt zowel de kracht van de constructie van de auto beoordeeld, als het vermogen om bestuurder, passagiers en voetgangers te beschermen bij een ongeval. De Lexus RX scoort 90% voor de bescherming van volwassen inzittenden; 87% voor de bescherming van kinderen aan boord, 89% voor kwetsbare weggebruikers en 91% voor de prestaties van veiligheidshulpsystemen.

Door gebruik te maken van een combinatie van radar en een camera, heeft het Pre-Collision System (PCS) van de een groter detectiebereik gekregen en is het systeem in staat om meer soorten gevaar te herkennen. Wanneer de bestuurder bijvoorbeeld linksaf of rechtsaf slaat op een kruispunt, kan het systeem het risico op een frontale botsing met tegemoetkomend verkeer en overstekende voetgangers detecteren. De reactietijd is sneller gemaakt en Emergency Steering Assist (ESA) met Active Support is geïntroduceerd, dat onmiddellijk stuur- en remhulp biedt om de auto stabiel en binnen de rijstrook te houden als er uitgeweken moet worden om een obstakel te vermijden.

Het PCS kan plotseling, onbedoeld accelereren bij lage snelheden detecteren en potentieel gevaarlijke acceleratie onderdrukken. De Blind Spot Monitor (BSM) en Rear Cross Traffic Alert (RCTA) met automatisch remmen ondersteunen veilig inhalen en manoeuvreren, terwijl Front Cross Traffic Alert (FCTA), onderdeel van een uitgebreid veiligheidspakket, waarschuwt voor naderende voertuigen van beide kanten op kruispunten met slechte zichtlijnen. De dodehoekmonitor speelt ook een rol in de functie Safe Exit Assist (SEA) voor het e-Latch-deuropeningssysteem van de auto, dat voorkomt dat deuren onbedoeld worden geopend in het pad van fietsers en andere verkeersdeelnemers die van achteren komen.

Bij het rijden met lagere snelheden in de stad kijkt Proactive Driving Assist (PDA) mee met de bestuurder. Het gebruikt de camera aan de voorkant van de auto om gevaren te herkennen, zoals voetgangers die willen oversteken of langs de rand van de weg lopen, geparkeerde auto's en fietsers. Op lange snelwegritten houdt de Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) een veilige, ingestelde afstand tot de voorligger aan, waardoor de RX indien nodig tot stilstand wordt gebracht. Het kan nu zelfs reageren op spraakopdrachten. Bij het naderen van een bocht wordt automatisch de voertuigsnelheid aangepast, zodat de RX soepel en vloeiend door de bocht gaat.

Het systeem kan ook de snelheid aanpassen om te voorkomen dat de auto een voertuig aan de verkeerde kant inhaalt op een weg met meerdere rijstroken. Lane Keep Assist (LKA) en Lane Departure Alert (LDA) helpen beide om de Lexus RX correct in het midden van zijn rijstrook te houden, terwijl Road Sign Assist (RSA) verkeersborden op de hoofdroute herhaalt op het multi-informatiedisplay van de bestuurder, met een link naar de DRCC voor eenvoudige aanpassing wanneer een snelheidslimiet verandert. Rijden in het donker wordt ook veiliger gemaakt met automatische koplampafstelling tussen dimlicht en grootlicht; een Adaptive High-beam System (AHS) of Automatic High Beam (AHB) volgens de modelspecificaties.