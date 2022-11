Lexus introduceert RX 500h

Op zoek naar een Lexus RX 450hL Luxury Line?

bynco heeft er 2 vanaf € 42.200,-

De hybride aandrijflijn werkt samen met een nauwkeurig afgesteld totaalpakket bestaande uit het chassis, de stuurinrichting, de ophanging en de remmen. Alles is zo afgesteld dat de bestuurder te allen tijde het gevoel van verbondenheid, controle, comfort en vertrouwen ervaart.

Als eerste model van Lexus beschikt de nieuwe RX 500h over het nieuwe DIRECT4, een elektronisch besturingssysteem dat het koppel van de voor- en achteraandrijving onmiddellijk aanpast aan alle vier de wielen voor optimale grip en stabiliteit. Aandrijving naar de achterwielen wordt verzorgd door de achterste e-Axle met een aparte elektromotor en omvormer.

De nieuwe architectuur van de hybride aandrijflijn is anders dan alles wat Lexus eerder heeft geproduceerd. Het principe is hetzelfde, maar de voorste elektromotor is tussen de motor en de nieuwe automatische transmissie geplaatst, met aan elke kant een koppeling. Dit ontwerp belooft een krachtige vermogensafgifte met behoud van de EV-rijcapaciteiten die kenmerkend zijn voor een volledig hybride-elektrisch systeem van Lexus. Het is de krachtigste RX tot nu toe, met een systeemvermogen van 273 kW/371 pk en een maximumkoppel van 550 Nm. Dit vertaalt zich in een acceleratie van 0-100 km/u in 6,2 seconden.

Voor het eerst wordt een nieuwe, compacte automatische zesversnellingsbak geïntroduceerd. De versnellingsbak maakt het mogelijk om het hoge koppel van de turbomotor en elektromotor beter te benutten. Hij is ontworpen om veelvuldig schakelen te voorkomen en biedt de bestuurder de mogelijkheid van handmatige bediening met schakelpaddles achter het stuur.

De RX 500h is het eerste Lexus-model dat een bipolaire nikkel-metaalhydridebatterij (NiMH) gebruikt. Deze technologie vermindert de weerstand waardoor de accu een hogere laad- en ontlaadcapaciteit heeft. De nieuwe techniek maakt het ook mogelijk om de grootte van de batterij te optimaliseren - 1,4 keer het aantal cellen kan in dezelfde ruimte worden ondergebracht in vergelijking met een standaard NiMH-batterij. Deze eigenschappen maken het mogelijk om twee keer zoveel vermogen te halen uit een unit van dezelfde grootte.

Net als de andere modellen in de Lexus RX-reeks, profiteert de RX 500h van het Lexus GA-K-platform, waardoor de auto een laag zwaartepunt, een hoge carrosseriestijfheid en een uitgebalanceerd chassis heeft. Hierop voortbouwend zijn de dynamische elementen van de auto afgesteld en ontwikkeld met een focus op prestaties. Een van deze elementen is Dynamic Rear Steering, dat automatisch de beste stuurhoek voor de achterwielen aanneemt, afhankelijk van de snelheid en richting van de auto. Bij lage snelheden bewegen de wielen tegen de voorwielen in voor wendbaar manoeuvreren, terwijl ze bij hoge snelheden meedraaien met de vooras, waardoor de auto stabiel blijft. Met Dynamic Rear Steering hebben de achterwielen een draaihoek van maximaal vier graden.

Er zijn krachtigere remmen gemonteerd, geventileerde remschijven van 400 mm vóór met aluminium remklauwen met zes zuigers die tegenover elkaar staan in plaats van zwevend, zoals bij andere nieuwe RX-modellen. Dit zorgt voor nog meer stijfheid. Met een vergroot remblokoppervlak claimen ze lineaire, directe en stabiele remprestaties. De remklauwen zijn ook een opvallend kenmerk van het model, omdat ze zwart gespoten zijn en voorzien zijn van een Lexus-logo. De RX 500h beschikt ook standaard over Adaptive Variable Suspension, met onafhankelijke dempingscontrole voor elk wiel.

Met stylingkenmerken van het "Next Chapter"-design van Lexus, is de Lexus RX 500h F SPORT Line een auto die opvalt. De details laten het karakter duidelijk naar voren komen. Zo beschikt de auto onder meer over speciale 21-inch lichtmetalen velgen met dubbele spaken, wielkastbekledingen en dorpels in carrosseriekleur, pianozwarte details, aerodynamische bumpers, F SPORT-badges en een exclusief patroon voor de grille. Binnenin gaat het thema verder met het F SPORT-stuur, de versnellingspook en dorpellijsten en een aluminium pedalenset. De sportstoelen voorin zijn bekleed met leer met Ultrasuede-wangen.

De spectaculaire Lexus RX 500h is per direct te bestellen en arriveert in het tweede kwartaal van 2023 bij de Nederlandse Lexus-dealer. Zoals bij elke Lexus geldt garantie tot 10 jaar/200.000 km.