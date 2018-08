Lexus RC ondergaat facelift

30 augustus 2018 | Lexus onthult begin oktober 2018 op de Paris Motor Show de vernieuwde RC 300h. Zowel het exterieur als het interieur van deze hybride sportcoupé is aangepast. Bovendien zijn de rijeigenschappen van de RC 300h, die ontwikkeld is op 's werelds meest uitdagende circuit, de Duitse Nürburgring, cherper. De gefacelift Lexus RC 300h is vanaf het einde van dit jaar leverbaar.

Lexus verbeterde de aerodynamica en ophanging van de RC 300h. Ook paste Lexus de besturing en de motorrespons van de Lexus Hybrid Drive-aandrijflijn aan. Die bestaat uit een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met een elektromotor met een systeemvermogen van 164 kW / 223 pk. Het resultaat is volgens Lexus een scherper en meer betrokken rijgedrag dat zou doen denken aan dat van de LC. Bovendien ligt de RC 300h stabieler op de weg, ongeacht de rijcondities.

Het design van de Lexus RC 300h is nog altijd sportief, maar eleganter dan voorheen. Dit is deels te danken aan de nieuwe voorbumper waarvan de hoeken vanuit de koplampen naar beneden lopen en het nieuwe design van de 'spindle'-grille dat vanaf de bovenkant naar beneden geleidelijk verandert. Ook de nieuwe en extra smalle LED-koplampen en L-vormige LED-dagrijverlichting dragen bij aan het meer elegante design van de RC 300h.

Nieuwe luchtinlaten op de hoeken van de achterbumper hebben geresulteerd in een betere stabiliteit en respons. De brede achterzijde en het lage zwaartepunt van de RC 300h benadrukken de toegenomen grip onder de meest verschillende wegcondities. De achterlichten zijn opnieuw vormgegeven. De duidelijke L-vorm hiervan is een designkenmerk van Lexus' coupé-modellen. De Lexus RC 300h is leverbaar met de keuze uit elf verschillende carrosseriekleuren waaronder Flare Yellow en Sky Blue.

De nieuwe Lexus RC 300h F SPORT is uitgerust met dezelfde 'spindle'-grille die alle Lexus F SPORT modellen siert. Het exterieur kent exclusieve kenmerken zoals de krachtig gestileerde 19-inch lichtmetalen velgen die geïnspireerd zijn op die van de Lexus LC en LS.

Het interieur van de Lexus RC 300h straalt meer kwaliteit uit dankzij de geborstelde oppervlakte van het dashboard waarin de bediening van de verwarming en audio is ondergebracht. De kniebeschermers aan de zijkanten van de middenconsole zijn groter dan voorheen en bovendien hoger gemonteerd. De steun voor de handpalm van de bestuurder is eveneens opnieuw vormgegeven. De oppervlakte ervan is voorzien van stiksels die een bewijs zijn van het oog voor detail van de Lexus' designers. Het nieuwe analoge klokje van het dashboard komt rechtstreeks uit de Lexus LC.

Het interieur van de Lexus RC 300h F SPORT kan uitgerust worden met accenten van echt aluminium, Naguri of Brushed Metal. RC 300h-klanten kunnen kiezen uit totaal vijf opties. Kleurthema's zijn onder andere Ochre (bekend uit de Lexus LC) en Mustard, dat gele accenten combineert met een zwarte achtergrond. In totaal zijn zeven kleurcombinaties mogelijk, inclusief die van de F SPORT.

Andere details zoals de nieuwe vorm van de zijramen en de luchtinlaten in de achterbumper hebben geresulteerd in een betere stabiliteit van de RC 300h. De nieuwe 19-inch lichtmetalen wielen met banden die meer grip bieden, hebben bovendien een positief effect op het stuurgedrag van de sportcoupé. De RC 300h is verder voorzien van nieuwe schokbrekers met meer dempingskracht en stijvere ophangbussen.

De nieuwe Lexus RC 300h maakt zijn werelddebuut op de Paris Motor Show die van 4 tot en met 14 oktober 2018 geopend is voor het publiek.