Campagne voor unieke Lexus RC F 10th Anniversary Edition

26 april 2019 | Een reclamecampagne voor één auto. Lexus doet het voor zijn RC F 10th Anniversary Edition. Wereldwijd bouwt Lexus slechts 240 exemplaren waarvan er één in Nederland te koop is. Uitgerust met de krachtigste V8 benzinemotor die Lexus ooit ontwikkelde met een vermogen dat, zoals de film duidelijk maakt, de oer-instincten in een mens naar boven haalt.

Met de RC F 10th Anniversary Edition viert Lexus het 10-jarig bestaan van zijn sportlabel F. En hoe. De sportcoupé is uitgerust met een atmosferische 5,0-liter V8 benzinemotor met 351 kW/477 pk, de krachtigste die het merk ooit ontwikkelde. Dit vermogen wordt op de weg overgebracht middels een 8-traps Sport Direct Shift automatische transmissie. Van 0-100 km/uur in 4,5 seconden. Een topsnelheid van 270 km/uur. En niet meer dan één exemplaar is in Nederland te koop. De film (inclusief making-of) en het fotoboek zijn speciaal voor dit ene exemplaar gemaakt.

Het dak, de motorkap en achterspoiler van de RC F 10th Anniversary Edition zijn uitgevoerd in koolstofvezel. De carrosseriekleur Matte Mercury Grey benadrukt het gespierde design van de performance coupé. Een contrast vormen de exclusieve 19-inch gesmeden lichtmetalen wielen in hoogglanszwart. De grote blauwe remklauwen zijn voorzijn van het Lexus F-logo.

Lexus rust de RC F 10th Anniversary Edition uit met straffere performance dempers. En voor een superieur weggedrag in bochten is ook een Torsen Limited Slip Differentieel standaard. De sportstoelen (met verwarming en ventilatie) zijn bekleed met blauw anilineleder met witte accenten. En ook het 3-spaaks sportstuur, de versnellingspookknop en bovenkant van het instrumentarium zijn met het exclusieve blauwe leder bekleed.

De Lexus RC F 10th Anniversary Edition is uniek in Nederland en leverbaar voor 159.995 euro. Behalve een one-off performance coupé ontvangt de koper een geïllustreerd fotoboek van zijn of haar auto. De foto's hierin zijn gemaakt door de fotograaf en regisseur Mike Roelofs van het automotive productiehuis Mayster. Voor de film zocht Roelofs samenwerking met Director of Photography (D.O.P.) Richard Spierings, choreografe Jelena Kostić en danseres Nicole van den Berg.