Lexus verlaagt prijs NX

Standaard beschikt elke Lexus NX over het Lexus Link Connect multimediasysteem met 14 inch groot display, Lexus Audio met 10 speakers, Tahara vegan lederen stoelbekleding, achtvoudig elektrisch verstelbare stoelen voor de bestuurder en passagier, stoelverwarming voor de voorstoelen en Smart Entry. Bi-LED koplampen, LED-mistlampen, 18 inch lichtmetalen velgen en geïntegreerde dakrails zijn ook standaard.

Luxury Line

Als Luxury Line is de Lexus NX direct rijker uitgerust. Zo beschikt de auto dan over een Panoramic View Monitor voor 360 graden zicht rond de auto tijdens inparkeren, het Lexus Link Pro-systeem met ingebouwde navigatie, Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit, een elektrisch bedienbare achterklep en een draadloze lader voor mobiele telefoons. De Lexus NX is als Luxury Line leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen, de NX 350h 2WD (67.995 euro), de NX 350h AWD (69.995 euro) en de NX 450h+ AWD (70.995 euro). Laatstgenoemde beschikt over de 225 kW / 306 pk sterke Plug-in Hybride-elektrische aandrijflijn en krijgt drie extra zaken ten opzichte van de hybride-elektrische versies: een kick-sensor voor de achterklep, een verwarmbaar stuurwiel en een 7,5 meter lange laadkabel.

Optioneel is de Luxury Line uit te voeren met een elektrisch bedienbaar panoramadak (NX350h) of een glazen schuif/kanteldak (NX450h+) en het Innovation Pack, waarin een Head-up Display met aanraakgevoelige knoppen voor het stuurwiel, Smooth lederen stoelbekleding, stoelkoeling voor de voorstoelen, een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel en sfeerverlichting zitten. Voor de NX 450h+ komt er ook achterbankverwarming bij. Dit pakket kost 2.695 euro voor de NX 350h en 2.995 euro voor de NX 450h+.

Executive Line

De Lexus NX is als Executive Line voorzien van 20 inch lichtmetalen velgen, Tri-LED koplampen met automatisch grootlicht en koplampsproeiers. Van binnen is de NX Executive Line uitgerust met luxe lederen bekleding, een verwarmbaar stuurwiel, een verwarmbare achterbank en een digitale binnenspiegel. De prijzen van de NX Executive Line beginnen bij 76.495 euro voor de NX 350h 2WD, gevolgd door 77.995 euro voor de NX 350h AWD en 78.995 euro voor de NX 450h+ AWD.

Optioneel is de Executive Line uit te rusten met meerdere opties, waaronder een elektrisch bedienbaar glazen panoramisch dak (NX 350h), een elektrisch bedienbaar schuif/kanteldak (NX 450h+) en het President Pack. Dit laatste voegt het Mark Levinson Premium audiosysteem met 17 speakers toe, samen met lederen vloermatten. Het President Pack kost 1.746 euro voor de NX 350h 2WD en NX 450h+ en kost 1.895 euro voor de NX 350h AWD.

F SPORT Line

Als F SPORT Line krijgt de Lexus NX een sportief uiterlijk mee. Zo krijgt de F SPORT Line een andere voorbumper, achterbumper, grille en speciale 20 inch grote F SPORT velgen. De raamomlijsting is zwart-chroom. In het interieur zitten de nodige speciale F SPORT-onderdelen: met leder bekleedde sportstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, aluminium pedalen, een andere voetensteun en een andere pookknop voor de bediening van de automatische versnellingsbak. Als F SPORT Line rijdt de Lexus NX niet alleen sportiever door de speciale 20 inch velgen, maar ook door Adaptive Variable Suspension, dat het onderstel aanpast aan het wegdek. De Lexus NX F SPORT Line is te bestellen vanaf 80.495 euro voor de NX 350h AWD en 81.495 euro voor de NX 450h+ AWD.

Ook de F SPORT Line is uit te rusten met een elektrisch bedienbaar panoramadak (NX 350h) of een elektrisch bedienbaar schuif/kanteldak (NX 450h+). Ook is voor de NX 350h F SPORT Line het President Pack leverbaar, bestaande uit een digitale binnenspiegel, lederen vloermatten en het Mark Levinson Premium audiosysteem met 17 speakers. Dit pakket kost 1.995 euro.

Direct te bestellen en tot 10 jaar garantie

De Lexus NX is per direct te bestellen voor de nieuwe prijzen. Net als voor elke Lexus geldt ook voor de NX een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer, zolang het onderhoud wordt uitgevoerd door de officiële Lexus-dealer.