Lexus prijst NX modeljaar 2022

20 augustus 2021 | Lexus geeft de vanafprijs van de NX voor modeljaar 2022 vrij, namelijk 59.990 euro. Ook maakt Lexus de vanafprijs bekend van een speciale introductie-uitvoering, de Launch Edition die als NX 350h AWD (All Wheel Drive) begint bij 69.990euro. De Lexus NX is voor het eerst leverbaar als Plug-in Hybrid (NX 450h+) en staat vanaf het einde van het jaar bij de dealer.

De vanafprijs van de Lexus NX geldt voor de 350h 2WD, uitgerust met de vierde generatie van Lexus' hybridesysteem. Het systeemvermogen bedraagt 178 kW / 242 pk waarmee de Lexus NX 350h 22 procent krachtiger is dan zijn voorganger. Dit terwijl de gemiddelde CO2-uitstoot naar verwachting 10 procent lager uitvalt. De NX 350h is leverbaar met voor- of vierwielaandrijving en heeft een maximaal trekgewicht van 1.500 kilogram.

Lexus rust de NX standaard uit met onder meer E-latch, een elektronisch systeem waarmee de portieren in alle souplesse openen zodra de deurgreep vastgepakt wordt. In het geval van Safe Exist Assist is dit systeem gekoppeld aan Blind Spot Monitor; als de deuren worden geopend op het moment dat er fietsers of andere verkeersdeelnemers van achteren naderen, volgt een automatische waarschuwing en stopt het openen van de deuren. Op die manier kan 95 procent van alle ongevallen die ontstaan door het openen van autoportieren worden voorkomen, verwacht Lexus.

Ook een nieuw Link multimediasysteem met 10-inch kleurendisplay is standaard. Dit omvat 'smart services' waaronder cloud navigatie voor een nauwkeurige routegeleiding waarbij files worden vermeden. Ook stembediening ('Hey Lexus') is inbegrepen. De instapversie van de NX 350h staat op 18-inch lichtmetalen wielen en is ook uitgerust met Bi-LED koplampen.

De Lexus NX 350h AWD is als Launch Edition verkrijgbaar vanaf 69.990 euro. Voor dit bedrag is Lexus' midsize SUV standaard uitgerust met tal van extra's waaronder privacy glass (achterste zijruiten en achterruit), lederenstoelbekleding en het Lexus Link Pro multimediasysteem met extra groot 14-inch display, navigatie en 10 speakers. De stuurkolom is elektrisch verstelbaar (hoogte en diepte). De Launch Edition is ook leverbaar als NX 450h+ (Plug-in Hybrid) met een vanafprijs van 73.890 euro.

Een smartphone kan draadloos opgeladen worden en de bestuurder van de NX Launch Edition kan dankzij het standaard Head-Up Display zo veel mogelijk zijn ogen op de weg houden. Ook de sensor-schakelaars op het stuurwiel zijnspecifiek voor dit doel ontworpen; als de bestuurder een sensor-schakelaar bedient, wordt de vorm ervan zichtbaar in het Head-Up Display. De bestuurder hoeft dus niet naar het stuur te kijken om te zien welke functie 'onder de knop zit'.

Andere extra's die standaard op de NX 350h AWD Launch Edition aanwezig zijn, zijn Smart Entry (ook voor de achterklep), een Panoramic View Monitor, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie en multi-colour interieurverlichting. Ook stoelventilatie is aanwezig.

De NX is de eerste Lexus die standaard wordt uitgevoerd met het Lexus Safety System+ van de derde generatie. Hiermee kan het Pre Collision System nauwkeuriger 'vooruitkijken'. Het herkent nu ook objecten zoals bomen, muren en palen. Bij het afslaan worden tegemoetkomend verkeer en overstekende voetgangers bovendien sneller herkend.

