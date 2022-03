Lexus NX behaalt vijf sterren bij EuroNCAP

2 maart 2022 | Het pakket aan veiligheids- en rijhulpsystemen van de nieuwe Lexus NX heeft ertoe bijgedragen dat de middelgrote SUV een score van vijf sterren heeft gekregen van de onafhankelijke Europese testorganisatie Euro NCAP. Het testrapport laat zien dat de NX uitblinkt in elke categorie. Het bevestigt de kwaliteit en effectiviteit van de derde generatie Lexus Safety System, dat standaard aanwezig is op alle NX-uitvoeringen, samen met uitgebreide passieve veiligheidssystemen om bescherming te bieden bij een aanrijding. De resultaten gelden zowel voor de hybride NX 350h als voor de plug-in hybride elektrische NX 450h. De Lexus NX behaalde een score van 83% voor de bescherming van volwassen inzittenden, 87% voor kinderen, 83% voor kwetsbare weggebruikers en 91% voor de prestaties van de veiligheidsassistentiesystemen.

Lexus heeft de reikwijdte en functionaliteit van de actieve veiligheids- en rijhulpsystemen aanzienlijk uitgebreid, zodat ze een breder scala aan gevaren in verschillende rijscenario's kunnen detecteren. Het Pre-Collision System kan, dankzij upgrades aan de millimetergolfradar- en camerasystemen, voetgangers en motorfietsen op het pad van de auto detecteren. Ook biedt het systeem een verhoogde bescherming bij het afslaan op een kruispunt. Zo kan het bepalen wanneer er een hoog aanrijdingsrisico is met tegenliggers of overstekende voetgangers en fietsers. Het systeem geeft een signaal en als de bestuurder niet reageert grijpt het in om de aanrijding te voorkomen.

De NX is het eerste Lexus-model met een nieuwe versie van Emergency Steering Assist. Dit systeem herkent onmiddellijk wanneer de bestuurder uitwijkt om een ​​obstakel te ontwijken, bijvoorbeeld een voetganger of stilstaand voertuig, en biedt automatische stuurhulp terwijl de auto binnen de rijstrook blijft. Deze en andere verbeteringen aan het Pre Collision System hebben de detectiecapaciteit van mogelijke risico's aanzienlijk vergroot.

Alle door Euro NCAP geteste veiligheidshulpsystemen kregen de hoogste classificatie 'goed', inclusief de prestaties van het Pre Collision System, Lane Trace Assist, snelheidsassistentie/begrenzer en monitoring van het bewustzijn van de bestuurder.

Hoewel de NX voldoet aan de belangrijkste criteria van de Euro NCAP-test, gaat de auto nog verder om veilig rijden en gemoedsrust te bieden. Met de Safe Exit Assist heeft Lexus een primeur, door het elektrische e-Latch deuropeningssysteem te koppelen aan de Blind Spot Monitor. De Blind Spot Monitor 'ziet' fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren naderen op het moment dat inzittenden een deur willen openen. Na een waarschuwingstoon wordt het automatisch openen van de deuren direct gestopt. Nog een voorbeeld is de verbeterde versie van Adaptive Cruise Control. Het systeem kan sneller reageren op invoegend verkeer en een meer natuurlijke lijn door bochten volgen, waarbij ook de snelheid wordt aangepast, zodat het voor de bestuurder natuurlijk zou voelen.

Het pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen van het Lexus Safety System+ is uit te breiden. De Executive-uitvoering van de NX beschikt over Lane Change Assistance (LCA), dat automatisch van rijstrook verandert wanneer de bestuurder de richtingaanwijzers gebruikt tijdens het rijden op de snelweg. Ook beschikt de Lexus NX als Executive over Front Cross Traffic Alert, dat bij een kruising met lage snelheid de radars gebruikt om naderend verkeer te detecteren en de bestuurder kan waarschuwen.

De tweede generatie van de Lexus NX staat symbool voor een nieuw hoofdstuk voor het merk Lexus. Hij introduceert een nieuwe designtaal voor zowel ex- als interieur, nieuwe aandrijflijnen waaronder Lexus' eerste plug-in hybride-elektrische aandrijflijn (Lexus NX 450h+) en nieuwe veiligheidstechnologieën.

