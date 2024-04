Lexus introduceert NX Overtrail

Met de Overtrail breidt Lexus het aanbod van de NX uit. Naast de luxe President Line en de sportieve F SPORT Line vormt de Overtrail een nieuw topmodel. Meer gericht op avontuur en reizen, krijgt de Overtrail een aantal unieke aanpassingen. Een doelgerichte off-roader is het niet, maar door de aanpassingen is de Lexus NX Overtrail wel beter geschikt om ook buiten de gebaande paden te treden.

De vormgeving van de NX krijgt een nieuwe invulling dankzij de extra rijhoogte en nieuw ontworpen 18-inch lichtmetalen wielen met all-terrain banden. De behuizing van de buitenspiegelkappen, portiergrepen, wielkastranden en dakrails hebben een zwarte afwerking. De kenmerkende Spindle Grille wordt extra benadrukt met een helder in metallic uitgevoerde en gepolijste omlijsting en rooster.

Deze details vormen een sterk contrast met de nieuwe carrosseriekleur Moon Desert, een zandkleurige metallic tint die exclusief is voor de Lexus NX Overtrail als aanvulling op de zes andere carrosseriekleuren. Ook de in grijs uitgevoerde merknaam 'LEXUS' op de achterklep springt direct in het oog.

Khaki met zwart interieur

Ook het interieur heeft een exclusieve uitstraling. De sportstoelen voorin zijn bekleed in zwart kunstleder met ondersteunende zijwangen in Khaki. De portierpanelen en het opbergvak in de middenconsole zijn eveneens uitgevoerd in Khaki met nieuwe Geo Layer inzetstukken die zijn geïnspireerd op het patroon van natuurlijke steenlagen.

Meer bodemvrijheid

De bodemvrijheid van de NX Overtrail is met 15 mm verhoogd tot 200 mm, waardoor de totale voertuighoogte uitkomt op 1.675 mm en de auto beter uit de voeten komt in ruwer terrein. Tegelijkertijd is de achterwielophanging verstevigd.

Leverbaar als Hybrid en Plug-in Hybrid

De nieuwe uitvoering Overtrail is leverbaar met keuze uit alle aandrijflijnen die in Nederland voor de Lexus NX beschikbaar zijn: de NX 350h hybride en de NX 450h+ plug-in hybride. De Lexus NX Overtrail is per direct te bestellen.