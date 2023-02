Lexus past NX aan voor modeljaar 2023

Elke nieuwe Lexus NX krijgt voortaan de nieuwste versie van nanoe X-luchtzuiverings-technologie van Panasonic aan boord. Door nanoe-ionen in de cabineatmosfeer af te voeren via de ventilatieopeningen van de airconditioning, helpt nanoe X virussen, bacteriën, pollen en andere allergenen te elimineren, evenals onaangename geuren.

Lexus leverde het optionele Mark Levinson-audiosysteem met 17 luidsprekers al op het topmodel van de Lexus NX 350h, maar nu wordt het systeem ook optioneel beschikbaar voor de Executive-uitvoering van de NX 450h+ Plug-in Hybrid. Voor elke uitvoering van de NX is vanaf de modeljaarupdate het 14 inch grote Lexus Link Connect-multimediasysteem standaard. Voorheen was de NX ook leverbaar met een 9,8 inch groot scherm.

Het interieur wordt kleurrijker. Dankzij een nieuw dashboardkastje in de kleur van de stoelbekleding, in het geval van de F SPORT Line Black & Rich Cream, Flare Red of White, alsook het zijpaneel van de middenconsole aan de kant van de passagier, wordt het interieur stralender. Aan de kant van de bestuurder was de middenconsole al in de kleur van de stoelbekleding. Wanneer er bij de andere uitvoeringen van de NX gekozen wordt voor een Hazel of Dark Rose interieur, dan worden ook het zijpaneel van de middenconsole en het dashboardkastje in die kleur geleverd.

De optionele digitale binnenspiegel krijgt een nieuwe digitale automatische dimmodus om verblinding door de koplampen van achteropkomende voertuigen te verminderen en een duidelijk beeld te garanderen, terwijl een verbeterd, hooggeplaatst achterremlicht oppervlakteverlichting gebruikt voor de zichtbaarheid en helderheid.

De topuitvoering, de Executive Line, van de hybride Lexus NX 350h was voorheen alleen leverbaar in combinatie met vierwielaandrijving. Met de modeljaarupdate komt er ook een voorwielaangedreven variant van deze versie beschikbaar.

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar worden de eerste exemplaren van de vernieuwde Lexus NX geleverd.