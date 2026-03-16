Lexus maakt prijzen ES bekend

Lexus levert de nieuwe ES in drie verschillende uitrustingsniveaus: Luxury Line, Executive Line en President Line. De basis wordt gevormd door de Luxury Line. Deze uitvoering is leverbaar in combinatie met de twee batterij-elektrische aandrijflijnen en ook als hybride.

Elke Lexus ES is standaard voorzien van het LexusConnect multimediasysteem met 14-inch display met hoge resolutie en een geïntegreerd navigatiesysteem. Dit systeem is gekoppeld aan een Premium Audiosysteem met 10 speakers. Op het gebied van comfort beschikt de ES standaard over Climate Control, achtvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare en geventileerde voorstoelen, synthetisch lederen Tahara-bekleding in de kleuren White, Black of Hazel, stuurwielverwarming, een draadloze telefoonlader en een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak.

Daarnaast is de auto standaard voorzien van een pakket aan actieve veiligheids- en rijhulpsystemen, zoals Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Front en Rear Cross Traffic Alert, parkeersensoren voor en achter, achteruitrijcamera en Safe Exit Assist.

Voor de batterij-elektrische versies wordt de uitrusting verder uitgebreid met voorruitverwarming, een warmtepomp, akoestisch glas voor de zijruiten voor en achter, infraroodverwarming voorin en een stuurwiel met schakelflippers voor regeneratief remmen.

De prijzen voor de Lexus ES als Luxury Line beginnen bij 64.995 euro voor de batterij-elektrische ES 350e. Als ES 500e met All-Wheel Drive is hij leverbaar vanaf 69.995 euro. De hybride ES 300h Luxury Line is te bestellen vanaf 66.795 euro.

Executive Line

Als Executive Line wordt de Lexus ES rijker uitgerust. Zo beschikt de Executive Line over een Mark Levinson Premium Surround Sound System met 17 speakers, een Head-up Display en een dubbele draadloze telefoonlader.

Met Semi-Aniline lederen bekleding in de kleuren White, Black of Hazel en deurpanelen met Bamboo Layering oogt en voelt het interieur exclusief. Een digitale binnenspiegel, Panoramic View Monitor en de Advanced Park maken parkeren en manoeuvreren gemakkelijker.

Voor de batterij-elektrische Lexus ES 350e worden soft-close portieren, een 10-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Bi-LED meesturende koplampen, LED bochtverlichting en Adaptive Variable Suspension toegevoegd.

De prijzen van de Lexus ES Executive Line starten bij 70.995 euro voor de hybride ES 300h Luxury Line. Deze is ook leverbaar in combinatie met All-Wheel Drive. Dan kost de hybride ES 300h 73.495 euro. De batterij-elektrische ES 350e is te bestellen vanaf 74.995 euro.

President Line

De elektrische ES 350e is leverbaar als President Line. Deze beschikt over elektrisch verstelbare stoelen achterin, een Ottoman voetenbank achter de passagiersstoel en een middenarmsteun met een bedieningspaneel, opbergruimte en USB-C-aansluiting. Achterin is de Lexus ES 350e President Line voorzien van stoelventilatie, stoelverwarming en stoelmassage en een elektrisch bedienbaar zonnescherm voor de achterruit. De positie van de rechtervoorstoel is elektrisch verstelbaar voor maximale beenruimte achterin en ook de hoofdsteun is elektrisch inklapbaar voor maximaal zicht voor de achterpassagier.

De Lexus ES 350e President Line is leverbaar vanaf 78.995 euro. Optioneel is deze versie uit te rusten met 21-inch lichtmetalen velgen. Deze zijn te bestellen voor 1.995 euro.