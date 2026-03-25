Lexus introduceert Interactive Manual Drive

Als aanvulling op de Lexus Driving Signature wordt er met Interactive Manual Drive ook extra emotie toegevoegd. Het systeem simulaart een verbrandingsmotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Schakelen gaat gepaard met virtueel motorgeluid en een virtuele toerenteller. Interactive Manual Drive wordt nu voor het eerst geleverd in de vernieuwde Lexus RZ 550e F SPORT. De bestuurder kan het systeem inschakelen door op de M-knop op de middenconsole te drukken.

Het digitale instrumentenpaneel van de bestuurder verandert en toont een nieuwe meter die een vermogensmeter en een toerenteller combineert. Deze geeft de schakelpunten aan, oftewel het optimale moment voor de bestuurder om handmatig te schakelen met behulp van de schakelpaddles - de rechterpaddle voor opschakelen, de linkerpaddle voor terugschakelen.

Interactive Manual Drive

Het kernonderdeel van Interactive Manual Drive is een virtuele aandrijflijn en transmissie die zijn geïntegreerd in de BEV-ECU van de auto. Het koppel van de virtuele aandrijving wordt berekend op basis van de druk die de bestuurder op het gaspedaal uitoefent en de snelheid van het voertuig. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de geselecteerde virtuele versnelling. Het koppel past zich aan de rijomstandigheden aan door de keuze van de virtuele versnelling - bijvoorbeeld bij het terugschakelen op een bochtige weg of bij het bergop rijden.

Door gebruik te maken van de schakelpaddles ontvangt de bestuurder feedback op meerdere manieren via de gasrespons, G-krachten, motorsimulatie en de toerentellerweergave.

Geluidsgeneratie

Het geluid dat door het systeem wordt gegenereerd, is specifiek voor de Interactive Manual Drive. Er zijn drie geluidsniveaus om uit te kiezen, afgestemd op de rijomstandigheden en de stemming van de bestuurder. De geproduceerde geluiden zijn gesynchroniseerd met de snelheid en het aandrijfkoppel van de auto en worden via luidsprekers in de cabine van de RZ weergegeven.

Lexus RZ 550e nu bij de Lexus-dealer

De vernieuwde Lexus RZ 550e F SPORT is direct te bestellen. Deze sportieve uitvoering is leverbaar vanaf 74.495 euro. Deze uitvoering beschikt ook over steer-by-wire. De prijzen van de Lexus RZ beginnen bij 53.995 euro voor de Lexus RZ 350e Luxury Line.