Vernieuwde Lexus RZ nu in Nederland

De vernieuwde Lexus RZ heeft ten opzichte van de vorige generatie efficiëntere aandrijflijnen met meer vermogen. Dankzij de grotere 77 kWh (bruto) batterij, neemt het bereik toe en dankzij een standaard 22 kW AC-lader en een herziening van de DC-lader nemen de laadtijden af. Tegelijkertijd is het comfort en de rust aan boord verhoogd, onder meer door de toepassing van meer geluiddempend materiaal en standaard infraroodverwarming voor de voorpassagiers.

De nieuwe RZ is het eerste model dat Lexus' nieuwe steer-by-wire systeem gebruikt. Het is standaard op de Lexus RZ 550e F SPORT en is optioneel te bestellen op RZ 500e President Line. Dit systeem streeft naar een sterkere band tussen de bestuurder en de auto. Het transformeert ook de traditionele lay-out van de cockpit met een nieuw, rechthoekige stuurwiel dat meer ruimte rondom de bestuurder creëert.

Bij elke batterij-elektrische Lexus biedt Lexus kosteloos EV-coaching om het maximale uit de aandrijflijn te halen. In een sessie van 75 minuten krijgen klanten 1-op-1 advies in hun eigen auto om de range te optimaliseren en welke technieken en systemen daar allemaal voor ingezet kunnen worden.

Prijzen

Lexus levert de vernieuwde RZ in vier verschillende uitrustingsniveaus. De prijzen starten bij 53.995 euro voor de RZ 350e Luxury Line. Deze uitvoering heeft een standaarduitrusting met onder meer stoel- en stuurwielverwarming, infraroodverwarming, een 14-inch Lexus Link Pro multimediasysteem en akoestisch glas voor de voorruit, zijruiten en achterruit en geluiddempende maatregelen, waarmee de auto stiller is geworden. Zakelijk is de Lexus RZ te rijden vanaf 779 euro per maand in Lexus Operational Lease.